Time capixaba vai disputar tradicional competição de base na Europa

A equipe capixaba Overtime Academy está prestes a embarcar para a Europa. Em Barcelona, na Espanha, entre os dias 4 e 9 de abril, ocorre a tradicional competição MICFootball, torneio com 23 anos de existência que já contou com a participação de grandes jogadores, entre eles Neymar. São 344 equipes ao todo vindas de 44 países diferentes, com times do sub-12 até o sub-19.
O time do Espírito Santo irá representar o Brasil na categoria sub-18. Os jogadores viajam na segunda-feira (3) e já estão se preparando para enfrentar grandes equipes do futebol mundial. Olympique de Marseille, Valencia, Sevilla, Real Betis e Real Sociedad participam da competição na categoria.
O Coordenador da OVT Academy, Ramon Alves, demonstrou grande expectativa para a competição e tem ambições altas. "Estamos com uma boa expectativa. Ano passado fomos convidados por um clube espanhol para disputar a competição com outro nome, mas agora estamos indo com nosso escudo, nossa camisa, fizemos uma seleção criteriosa e queremos fazer história, e se possível for, sairmos de lá campeões".
Os capixabas estão no Grupo B ao lado das equipes West Coast Eliite Football Club (EUA), AFC Telford United (ING) e Fundació Esportiva Grama (ESP). Por ser cabeça de chave, a Overtime Academy não irá enfrentar os times mais tradicionais; deve enfrentá-los caso avance de fase.
Sobre o projeto
A Overtime Academy é uma academia de futebol de base que tem como foco o desenvolvimento de jovens atletas para inseri-los no mercado brasileiro ou estrangeiro, por meio de bolsas de estudo. São mais de 50 jogadores na Europa e mais de 250 atletas estudando e jogando nos Estados Unidos.
Ramon Alves explica que a academia possui parceiros no Brasil e no mundo, para os quais enviam jogadores todos os anos. "Temos parceiros na Europa, no Estados Unidos e no nosso país. O objetivo é desenvolver atletas e inseri-los nesses três mercados, e uma competição como essa é importante para colocar os meninos para ter essa experiência", explicou.