Time capixaba vai disputar tradicional competição de base na Europa

A Overtime Academy insere diversos atletas no mercado brasileiro e estrangeiro todos os anos Crédito: Overtime Academy/Divulgação

A equipe capixaba Overtime Academy está prestes a embarcar para a Europa . Em Barcelona, na Espanha, entre os dias 4 e 9 de abril, ocorre a tradicional competição MICFootball, torneio com 23 anos de existência que já contou com a participação de grandes jogadores, entre eles Neymar. São 344 equipes ao todo vindas de 44 países diferentes, com times do sub-12 até o sub-19.

O time do Espírito Santo irá representar o Brasil na categoria sub-18. Os jogadores viajam na segunda-feira (3) e já estão se preparando para enfrentar grandes equipes do futebol mundial. Olympique de Marseille, Valencia, Sevilla, Real Betis e Real Sociedad participam da competição na categoria.

O Coordenador da OVT Academy, Ramon Alves, demonstrou grande expectativa para a competição e tem ambições altas. "Estamos com uma boa expectativa. Ano passado fomos convidados por um clube espanhol para disputar a competição com outro nome, mas agora estamos indo com nosso escudo, nossa camisa, fizemos uma seleção criteriosa e queremos fazer história, e se possível for, sairmos de lá campeões".

Os capixabas estão no Grupo B ao lado das equipes West Coast Eliite Football Club (EUA), AFC Telford United (ING) e Fundació Esportiva Grama (ESP). Por ser cabeça de chave, a Overtime Academy não irá enfrentar os times mais tradicionais; deve enfrentá-los caso avance de fase.

Sobre o projeto

A Overtime Academy é uma academia de futebol de base que tem como foco o desenvolvimento de jovens atletas para inseri-los no mercado brasileiro ou estrangeiro, por meio de bolsas de estudo. São mais de 50 jogadores na Europa e mais de 250 atletas estudando e jogando nos Estados Unidos.