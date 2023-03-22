Jogos de volta das quartas do Capixabão começam nesta quarta (22)

Confrontos das quartas de final do Capixabão seguem abertos Crédito: Wagner Chaló; Vitor Recla/Rio Branco e RP Fotografia/TVE

As quartas de final do Campeonato Capixaba começaram com tudo. Foram 14 gols em 4 jogos nas partidas de ida, totalizando uma média de 3,5 gols por confronto. Agora, as equipes se enfrentam pelos jogos de volta, começando nesta quarta-feira (22), às 19h, com Porto Vitória e Desportiva, no estádio Kleber Andrade.

Assim como a primeira fase, o mata-mata começou equilibrado, com duelos difíceis e parelhos. Nenhum confronto está definido e todas as equipes têm amplas condições de se classificar. Analisamos como chegam os times para as partidas de volta.

Porto Vitória x Desportiva (Jogo de ida: 2x2)

Desportiva precisa vencer o Porto Vitória para se classificar Crédito: Tiago Taam/Desportiva Ferroviária

O duelo que abre o returno das quartas de final é um dos mais equilibrados. A situação do Porto é mais confortável, pois terminou a primeira fase em segundo lugar, portanto, tem a vantagem da igualdade no placar agregado. No entanto, a Desportiva mostra sinais de evolução com o novo treinador e deve dar trabalho.

Real Noroeste x Serra (Jogo de ida: 1x2)

Serra joga pelo empate contra o Real Noroeste na próxima sexta (24) Crédito: Wagner Chaló

Atual bicampeão capixaba, o Real Noroeste saiu atrás nas quartas de final. O Serra do técnico Ney Barreto manteve o bom desempenho e conseguiu uma importante vitória, já que precisa ficar a frente no placar agregado. Os Merengues agora jogam em seu território precisando apenas de uma vitória simples para garantir a classificação.

Nova Venécia x Rio Branco (Jogo de ida: 2x2)

Rio Branco terá difícil missão em Nova Venécia Crédito: Vitor Recla/Rio Branco

O Capa-Preta está em uma situação complicada. Escapou de sair derrotado do Kleber Andrade na primeira partida - com um pênalti muito polêmico. Com o empate em 2 a 2, o Rio Branco ainda precisa vencer o Nova Venécia, jogando fora de casa. O Leão do Norte terá a seu favor o apoio da torcida e a vantagem do empate.

Vitória x Estrela do Norte (Jogo de ida: 2x1)

Vitória venceu fora de casa e complicou a situação do Estrela do Norte Crédito: RP Fotografia/TVE