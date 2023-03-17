Futebol capixaba precisa da iniciativa privada e de gestão, diz Caio Ribeiro

Caio Ribeiro atendeu a imprensa antes de ministrar a palestra Crédito: Divulgação

Ao longo de sua carreira, Caio Ribeiro disputou apenas uma partida em terras capixabas. Em 2000, quando atuava pelo Santos, encarou o Serra no Engenheiro Araripe, em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. O Peixe venceu o time capixaba por 3 a 0 e Caio deu uma assistência para gol de Deivid.

Neste ano em que o Serra enfrentou o Santos na Copa do Brasil, o time capixaba disputou Módulo Amarelo da Copa João Havelange, bloco correspondente à Série B do Campeonato Brasileiro. De lá para cá, os times capixabas não figuraram mais nessa divisão do futebol nacional. Caio acredita que planejamento nos clubes e investimento da iniciativa privada podem mudar o cenário dos times no Espírito Santo.

“Acho que uma coisa boa que estão fazendo é trazer grandes jogos, e também tem a questão da gestão. Para reformular o futebol daqui vai precisar da iniciativa privada e de um plano de gestão política para cuidar dos clubes, principalmente na base”

Amigos capixabas

Caio Ribeiro esteve em Vitória para realizar palestra sobre sua carreira e o tratamento contra o câncer Crédito: Mônica Zorzanelli/Divulgação

Caio contou que tem um carinho especial pelo Espírito Santo. E muito disso veio com o relato dos amigos. “Tenho uma amiga que é daqui, a Bárbara Coelho (jornalista que apresenta o Esporte Espetacular), que fala muito bem daqui, então acabo pegando um carinho pelo lugar”, contou.

Amigo de Richarlison, Caio Ribeiro também destacou sua admiração pelo atacante dentro e fora de campo. “Antes do profissional existe um ser humano. Gosto muito dos posicionamentos dele, é um cara que extrapola as quatro linhas e está atento a questão da igualdade e da necessidade de se posicionar em relação a algumas coisas”.