Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Necessidade

Futebol capixaba precisa da iniciativa privada e de gestão, diz Caio Ribeiro

Ex-jogador de futebol e comentarista da Globo esteve no Espírito Santo, onde disputou uma única partida em sua carreira e comentou sobre sua amizade com Bárbara Coelho, Richarlison, além de falar sobre o futebol local
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

17 mar 2023 às 16:32

Publicado em 17 de Março de 2023 às 16:32

Caio Ribeiro atendeu a imprensa antes de ministrar a palestra
Caio Ribeiro atendeu a imprensa antes de ministrar a palestra Crédito: Divulgação
Comentarista da TV Globo, o ex-jogador Caio Ribeiro esteve em Vitória nesta quinta-feira (16) para realizar uma palestra no “Benevix Conexões”, onde falou da recuperação de um linfoma de hodking e de sua carreira. Entre os vários assuntos que tratou no dia, Caio destacou que tem um carinho especial pelo Espírito Santo, fruto das amizades com a jornalista Bárbara Coelho e com Richarlison, atacante do Tottenham. 
Ao longo de sua carreira, Caio Ribeiro disputou apenas uma partida em terras capixabas. Em 2000, quando atuava pelo Santos, encarou o Serra no Engenheiro Araripe, em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. O Peixe venceu o time capixaba por 3 a 0 e Caio deu uma assistência para gol de Deivid. 
Neste ano em que o Serra enfrentou o Santos na Copa do Brasil, o time capixaba disputou Módulo Amarelo da Copa João Havelange, bloco correspondente à Série B do Campeonato Brasileiro. De lá para cá, os times capixabas não figuraram mais nessa divisão do futebol nacional. Caio acredita que planejamento nos clubes e investimento da iniciativa privada podem mudar o cenário dos times no Espírito Santo.  
“Acho que uma coisa boa que estão fazendo é trazer grandes jogos, e também tem a questão da gestão. Para reformular o futebol daqui vai precisar da iniciativa privada e de um plano de gestão política para cuidar dos clubes, principalmente na base”

Amigos capixabas

Caio Ribeiro esteve em Vitória para realizar palestra sobre sua carreira e o tratamento contra o câncer
Caio Ribeiro esteve em Vitória para realizar palestra sobre sua carreira e o tratamento contra o câncer Crédito: Mônica Zorzanelli/Divulgação
Caio contou que tem um carinho especial pelo Espírito Santo. E muito disso veio com o relato dos amigos. “Tenho uma amiga que é daqui, a Bárbara Coelho (jornalista que apresenta o Esporte Espetacular), que fala muito bem daqui, então acabo pegando um carinho pelo lugar”, contou. 
Amigo de Richarlison, Caio Ribeiro também destacou sua admiração pelo atacante dentro e fora de campo. “Antes do profissional existe um ser humano. Gosto muito dos posicionamentos dele, é um cara que extrapola as quatro linhas e está atento a questão da igualdade e da necessidade de se posicionar em relação a algumas coisas”. 
Caio também acredita que mesmo com a mudança de comando na Seleção, Richarlison deve continuar vestindo a amarelinha. “A Copa do Mundo dele foi muito boa, foi titular, fez o gol mais bonito da competição, mas ele tem concorrência na posição. Acho que ele tem muito potencial e faz muitas funções em campo, deve continuar sendo convocado, mas a titularidade vai depender do momento dele”.

Veja Também

Caio Ribeiro vê Fernando Diniz como bom nome para assumir a Seleção

Vasco perde nos pênaltis para o ABC e está eliminado da Copa do Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados