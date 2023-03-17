Vasco perde nos pênaltis para o ABC e está eliminado da Copa do Brasil

O Vasco está eliminado da Copa do Brasil. O ABC venceu o Cruz-Maltino nos pênaltis, por 6 a 5, nesta quinta-feira (16), em São Januário, e avançou à terceira fase do torneio. No tempo normal, houve empate por 0 a 0. A equipe comandada por Maurício Barbieri foi mais uma vítima da zebra no torneio. Ao todo, 15 clubes das sérias A e B já caíram na Copa do Brasil até então.
Raphael Silva, Raphael Luz, Afonso, Alemão, Wálber, Wellington acertaram as cobranças para o ABC, mas Walfrido mandou para fora. Jair, Miranda, Nenê, Puma Rodríguez e Léo converteram as penalidades para o Vasco, enquanto Pedro Raul e Orellano isolaram.
O ABC, agora, espera a realização do sorteio para conhecer o seu adversário na próxima fase da competição.
O Vasco volta a campo no domingo (19) para o jogo de volta da semifinal do Carioca contra o Flamengo. Já o ABC visita o América-RN, pelo Potiguar, no mesmo dia.
O jogo
O jogo começou com o Vasco tentando impor seu ritmo, mas foi o ABC que teve a primeira chegada. Aos 5 minutos, Moccelin recebeu na área, gingou para cima da marcação devolveu para Raphael Luz, que chutou fraco e acabou facilitando a defesa da Léo Jardim. Aos 10, no primeiro ataque do Vasco Alex Teixeira foi acionado pela direita e cruzou à meia altura para Pedro Raul. O camisa 9, no entanto, pegou de canela na bola e desperdiçou a chance.
A partir daí muita transpiração e pouca inspiração. O Vasco sofreu com a falta de criatividade e não conseguiu furar a retranca do clube potiguar. Mesmo dominando as ações da partida, o time não conseguiu traduzir a superioridade em grandes oportunidades.
No segundo tempo, muito mais na base da vontade, o Vasco começou a levar perigo na reta final da partida. Pedro Raul, aos 37 do segundo tempo, tabelou com Nenê e cabeceou próximo da pequena área, mas Simão impediu o gol. Aos 43, Erick Marcus arriscou de fora da área e obrigou Simão a se esticar para protagonizar grande defesa. Em seguida, Jair ficou com uma sobra e mandou a bomba, com a bola quase raspando o travessão.
Aos 48, o ABC perdeu a melhor chance da partida. Em contra-ataque mortal e Raphael Slva saiu na cara do gol, mas chapou pelo lado na chegada da marcação. O empate no tempo normal levou a decisão para os pênaltis, onde o ABC foi mais competente e garantiu a vitória e a classificação.