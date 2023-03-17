Caio Ribeiro vê Fernando Diniz como bom nome para assumir a Seleção

Caio Ribeiro esteve em Vitória para realizar palestra sobre sua carreira e o tratamento contra o câncer Crédito: Mônica Zorzanelli/Divulgação

O comentarista da Globo e ex-jogador Caio Ribeiro esteve em Vitória nesta quinta-feira (16), para realizar uma palestra como convidado do “Benevix Conexões”. No evento, o comunicador falou sobre sua carreira e do processo de superação de um linfoma de Hodking.

Antes do início da palestra, Caio conversou com a imprensa em entrevista coletiva, onde contou um pouco dos detalhes sobre sua recuperação e deu sua opinião a respeito de quem deve ser o próximo treinador da Seleção Brasileira.

Tratamento do Câncer

Caio Ribeiro foi curado de um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que atinge o sistema linfático Crédito: Reprodução/Instagram

Perguntado sobre como recebeu a notícia do diagnóstico, o ex-atacante revelou ter sido surpreendido. “Sou um ex-atleta, nunca tive histórico na família, fiz e faço atividades físicas, então quando você recebe uma notícia dessa é um soco no estômago, perde o chão no primeiro momento, mas eu tive duas opções: ou afundar de vez, ou reagir”, contou.

Para ele, o momento mais difícil foi contar para o filho mais velho, que na época tinha 10 anos, sobre o diagnóstico. “Sem dúvida nenhuma é a parte mais complicada. Quimioterapia, remédios, dar a notícia para os pais você vai lá e encara e está tudo certo, mas com o filho não. Contei para ele do meu jeito, sem assustá-lo e ele entendeu da maneira dele”, disse emocionado.

Seleção Brasileira

Para Caio, o novo treinador da Seleção deve ser estrangeiro, embora goste de Fernando Diniz Crédito: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Na opinião de Caio Ribeiro, a Seleção Brasileira deve buscar o melhor treinador disponível. “A melhor seleção do mundo tem que ter o melhor treinador do mundo. Se ele for o Guardiola, vamos buscá-lo. Ele não quis pelos motivos dele, mas eu não vejo problema nenhum se for um estrangeiro, porque eu analiso trabalho e não passaporte”, analisou.