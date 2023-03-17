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Opinião

Caio Ribeiro vê Fernando Diniz como bom nome para assumir a Seleção

Ex-jogador de futebol e comentarista da Globo esteve no Espírito Santo para palestrar sobre sua carreira e o tratamento contra o câncer

Publicado em 17 de Março de 2023 às 10:39

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

17 mar 2023 às 10:39
Caio Ribeiro esteve em Vitória para realizar palestra sobre sua carreira e o tratamento contra o câncer
Caio Ribeiro esteve em Vitória para realizar palestra sobre sua carreira e o tratamento contra o câncer Crédito: Mônica Zorzanelli/Divulgação
O comentarista da Globo e ex-jogador Caio Ribeiro esteve em Vitória nesta quinta-feira (16), para realizar uma palestra como convidado do “Benevix Conexões”. No evento, o comunicador falou sobre sua carreira e do processo de superação de um linfoma de Hodking. 
Antes do início da palestra, Caio conversou com a imprensa em entrevista coletiva, onde contou um pouco dos detalhes sobre sua recuperação e deu sua opinião a respeito de quem deve ser o próximo treinador da Seleção Brasileira. 

Tratamento do Câncer

Caio Ribeiro foi curado de um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que atinge o sistema linfático
Caio Ribeiro foi curado de um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que atinge o sistema linfático Crédito: Reprodução/Instagram
Perguntado sobre como recebeu a notícia do diagnóstico, o ex-atacante revelou ter sido surpreendido. “Sou um ex-atleta, nunca tive histórico na família, fiz e faço atividades físicas, então quando você recebe uma notícia dessa é um soco no estômago, perde o chão no primeiro momento, mas eu tive duas opções: ou afundar de vez, ou reagir”, contou.
Para ele, o momento mais difícil foi contar para o filho mais velho, que na época tinha 10 anos, sobre o diagnóstico. “Sem dúvida nenhuma é a parte mais complicada. Quimioterapia, remédios, dar a notícia para os pais você vai lá e encara e está tudo certo, mas com o filho não. Contei para ele do meu jeito, sem assustá-lo e ele entendeu da maneira dele”, disse emocionado. 

Seleção Brasileira

Fernando Diniz, técnico do Fluminense
Para Caio, o novo treinador da Seleção deve ser estrangeiro, embora goste de Fernando Diniz Crédito: Marcelo Gonçalves/Fluminense
Na opinião de Caio Ribeiro, a Seleção Brasileira deve buscar o melhor treinador disponível. “A melhor seleção do mundo tem que ter o melhor treinador do mundo. Se ele for o Guardiola, vamos buscá-lo. Ele não quis pelos motivos dele, mas eu não vejo problema nenhum se for um estrangeiro, porque eu analiso trabalho e não passaporte”, analisou.
No entanto, o comentarista acredita que Fernando Diniz é um nome brasileiro que poderia ser interessante. “Nós temos bons treinadores, entre eles o Diniz. Acho que as ideias dele vão de encontro com o que é a origem do futebol brasileiro que é a alegria, a bagunça organizada, o drible. Porém, o que falta a ele são as conquistas e isso pesa na seleção. Pra mim o Diniz não é a melhor opção no momento, é um estrangeiro”, comentou.

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