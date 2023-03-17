  • Início
  • Futebol
  • Real reencontra Chelsea nas quartas da Liga dos Campeões; City encara o Bayern
Futebol Europeu

Real reencontra Chelsea nas quartas da Liga dos Campeões; City encara o Bayern

Os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões foram definidos nesta sexta-feira (17), durante sorteio realizado na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça
Agência Estado

17 mar 2023 às 09:46

Publicado em 17 de Março de 2023 às 09:46

Taça da Liga dos Campeões da Europa Crédito: Reprodução / Lance
Os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões foram definidos nesta sexta-feira (17), durante sorteio realizado na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça. Atual campeão, o Real Madrid enfrentará o Chelsea, mesmo adversário das quartas do ano passado, quando o time madridista venceu por 3 a 1 na Inglaterra e se classificou após perder por 3 a 2 na Espanha.
Diferentemente do encontro anterior, dessa vez a equipe comandada por Carlo Ancelotti irá jogar a partida de volta na casa do clube inglês. Nas oitavas de final, mostrou não sentir a pressão jogando em território britânico ao golear o Liverpool por 5 a 2 no Anfield, antes de selar a classificação vencendo por 1 a 0 no Santiago Bernabéu.
O torneio europeu também terá um duelo entre o Manchester City de Pep Guardiola e seu antigo clube, o Bayern de Munique, que decidirá a vaga jogando em casa. O time que vencer essa partida e avançar à semifinal será o adversário do vencedor do embate entre Real Madrid e Chelsea.
Na outra chave, haverá um confronto italiano entre Milan e Napoli, no qual os napolitanos terão a vantagem do mando de campo na rodada de volta. É possível que a semifinal tenha um dérbi de Milão, pois a Internazionale, que enfrentará o Benfica e terá o mando do jogo decisivo, está do outro lado da chave.
O sorteio também definiu que os times que decidirão as semifinais em casa serão os sobreviventes de Benfica x Inter de Milão e Manchester City x Bayern de Munique.

Veja os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões

  • Chave 1
    Real Madrid x Chelsea 
    Manchester City x Bayern de Munique 

  • Chave 2
    Benfica x Inter de Milão 
    Milan x Napoli 

LEIA MAIS SOBRE FUTEBOL

Vasco perde nos pênaltis para o ABC e está eliminado da Copa do Brasil

Premiação total da Copa do Mundo Feminina aumenta 300% e será de R$ 792 milhões

História no Kleber Andrade! Botafogo não marcava 7 gols em um jogo há 15 anos

Mulher de Daniel Alves indica fim de casamento: 'Eu o amo, mas amo mais a mim'

STJ determina andamento 'imediato' de processo que pode prender Robinho

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano
Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito

