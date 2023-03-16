  • História no Kleber Andrade! Botafogo não marcava 7 gols em um jogo há 15 anos
Futebol

Vitória de 7 a 1 sobre o Brasiliense, pela Copa do Brasil, se tornou a maior goleada do clube na competição nacional

Publicado em 16 de Março de 2023 às 11:12

Redação de A Gazeta

Crédito: Vitor Jubini
Após o largo placar de 7 a 1 sobre o Brasiliense, na noite desta quarta-feira (15), pela segunda fase da Copa do Brasil, o Botafogo atingiu uma nova marca em sua história. No estádio Kleber Andrade, em Cariacica, o Glorioso conquistou sua maior vitória na competição nacional.
A última vez que o Alvinegro marcou sete gols em um duelo, foi há 15 anos, em março de 2008, quando venceu o Macaé por 7 a 0, no Campeonato Carioca.
Na lista das maiores goleadas da equipe pela Copa do Brasil, até uma equipe capixaba figura entre as ‘vítimas’. Confira:
  • 15/03/2023 - Botafogo 7 x 1 Brasiliense
  • 05/04/2000 - Botafogo 5 x 0 Rio Branco-ES
  • 04/02/2004 - Maranhão 0 x 5 Botafogo
  • 10/03/2021 - Moto Clube 0 x 5 Botafogo
Em competições como Brasileirão, Campeonato Carioca e Copa Rio, o Botafogo já repetiu o feito por diversas vezes. Mesmo assim, nenhum dos placares chega perto da maior goleada da história do clube. O 24 a 0 sobre o Mangueira, pelo Cariocão de 1909, segue inalcançável, e dificilmente perderá o posto.

