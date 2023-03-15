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Clima de tensão

Tiroteio atrasa o treino do Fluminense e faz Vasco mudar o local de trabalho

Os jogadores do Fluminense chegavam ao CT Carlos Castilho, que fica a 600 metros de onde o Vasco costuma fazer seus trabalhos, quando se depararam com a ação da PM e o tiroteio na Cidade de Deus

Publicado em 15 de Março de 2023 às 14:28

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 mar 2023 às 14:28
Helicóptero da PM passou pela região do CT do Fluminense
Helicóptero da PM passou pela região do CT do Fluminense Crédito: Felipe Siqueira
Uma operação militar na Cidade de Deus, no Rio, mexeu com a rotina do Fluminense e do Vasco nesta quarta-feira (15). O time tricolor tinha atividade agendada para o começo da manhã, mas devido ao tiroteio no local, acabou adiando o início dos trabalhos em duas horas. Já o Vasco trocou as atividades em seu CT para São Januário para evitar problemas.
Os jogadores do Fluminense chegavam ao CT Carlos Castilho, que fica 600 metros apenas distante de onde o Vasco costuma fazer seus trabalhos, quando se depararam com a ação da PM. Até um helicóptero participava da operação contra o crime organizado.
O volante Felipe Melo fez questão de filmar o que via. Em suas redes sociais, ele postou a filmagem com o helicóptero em ação na qual dá para ouvir os tantos disparos de tiros. "Vários disparos de tiros na comunidade", alguém fala de dentro do CT. Uma fumaça branca encobre o local.
Por precaução, os jogadores do Fluminense só foram ao gramado após a operação terminar. Perto do meio-dia, já sem policiais no local, o time trabalhou forte para o segundo duelo com o Volta Redonda, pelas semifinais do Campeonato Carioca, agendado para sábado (18), no Maracanã.
A operação militar ocorreu bem atrás de onde fica o CT Moacyr Barbosa, do Vasco, Apesar de as atividades estarem agendadas somente para o período vespertino, o técnico Maurício Barbieri e os dirigentes optaram por trabalhar em São Januário. Muito gás lacrimogêneo foi utilizado na ação, em busca de integrantes de uma facção criminosa. Temendo represálias, o clube optou pela cautela.
O time faz a preparação final para encarar o ABC, em São Januário, pela segunda rodada da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (16). O estádio ainda será palco do jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, domingo.

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