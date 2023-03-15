Tudo que você precisa saber sobre Botafogo x Brasiliense no Kleber Andrade

Botafogo tem retrospecto favorável jogando no Estádio Kleber Andrade Crédito: Carlos Alberto Silva

O duelo vale a classificação para a terceira fase da competição, além da premiação de R$ 1,9 milhões. O Botafogo precisa vencer e convencer para espantar a crise, acentuada após a classificação polêmica contra o Sergipe, pela Copa do Brasil, e a eliminação precoce no Campeonato Estadual.

Como chegam

O início de ano do Alvinegro Carioca não é como a torcida esperava. Após a mudança para a SAF em 2022, a expectativa era que o clube começasse a figurar entre as principais equipes do país. Não aconteceu de imediato, mas a justificativa de que era um projeto em construção era válida.

No entanto, o começo da atual temporada parece estar frustrando o torcedor. Uma campanha irregular no Carioca, além das fracas atuações em jogos decisivos, tem colocado uma pressão no treinador Luís Castro, fatores que dão cada vez mais importância para a partida diante do Brasiliense.

A equipe de Brasilia também não vive um bom momento. Atualmente se encontra na 5° colocação do Campeonato Estadual, com risco de não se classificar para a próxima fase. Avançou de fase na Copa do Brasil após o empate contra o Athletic-MG.

Na Copa Verde, a situação é um pouco melhor. Está nas quartas de final da competição e empatou o jogo de ida contra o Goiás por 0 a 0. Uma vitória diante do Botafogo, além do fator financeiro, seria importante para dar confiança para equipe no restante da temporada.

Destaque do Botafogo: Tiquinho Soares

Tiquinho Soares é um dos bons centroavantes do futebol brasileiro Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O centroavante da equipe carioca chegou a equipe no ano passado e solucionou o problema do ataque botafoguense. Já são 9 gols e 2 assistências em 22 jogos pelo clube desde a chegada ao Brasil. Uma média de uma participação em gols a cada dois jogos.

Destaque do Brasiliense: Kieza

Kieza já rodou por vários clubes de destaque no Brasil Crédito: Reprodução

Velho conhecido da torcida capixaba, o centroavante Kieza voltará a disputar uma partida no Espírito Santo. Ele que é nascido no Estado e chamou atenção do futebol nacional atuando pela Desportiva.

Retrospecto do Botafogo no Kleber Andrade

O Glorioso já esteve no Espírito Santo em outras seis oportunidades, e o retrospecto é favorável. São 5 vitórias e apenas uma derrota atuando no Estádio Kleber Andrade, marca que o Botafogo buscará manter diante do Brasiliense.

Além da partida contra o Resende no dia 5 de março, a última vez havia sido contra o Vitória, no dia 20 de janeiro de 2020, quando superou a equipe capixaba em um amistoso, vencido por 2 a 0.

A única derrota do Alvinegro no Estado foi contra a Desportiva Ferroviária, em 2016. Os capixabas surpreenderam em um amistoso e venceram por 2 a 1.

Ingressos

Os ingressos para a partida continuam à venda. Os valores são R$ 198 (Inteira) e R$ 99 (Meia-Solidária). O torcedor que quiser assistir ao jogo pode garantir sua entrada pelo site lebillet.com.br (com taxa de serviço) e nos pontos físicos: Óticas Diniz Shopping Vitória; Loja Origens (Shopping Vitória, Shopping Praia da Costa, Shopping Vila Velha, Praia do Canto e Praia de Camburi).

Transcol terá ônibus extras

Por se tratar de um dia útil, todos os ônibus rodam em horário normal Crédito: Divulgação

Cerca de 20 carros extras nos terminais vão garantir o transporte do público para o jogo. Por se tratar de dia útil, toda a frota estará rodando. Já na saída do jogo, a partir das 21h45, haverá veículos de reserva nas proximidades do estádio, que serão acionados por agentes da Companhia.

Conforme orientação da Guarda Municipal de Cariacica, os torcedores devem ficar atentos, pois o embarque, tanto no sentido Viana quanto no sentido Vitória, será feito na pista lateral perto da entrada do estádio, para evitar que os torcedores tenham que atravessar a pista da BR-262.