Botafogo domina partida e vence Resende no Kleber Andrade

Botafogo teve atuação convincente em vitória no Kleber Andrade Crédito: Carlos Alberto Silva

O Botafogo venceu o Resende por 2 a 0, na tarde deste domingo (5), em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Carioca, disputada no estádio Kleber Andrade, em Cariacica . Mesmo longe do Rio de Janeiro , o time da estrela solitária se sentiu em casa e dominou a partida, garantindo, ao menos provisoriamente, a 4ª posição na tabela do Cariocão, já que depende do resultado da partida entre Flamengo e Vasco para se confirmar na posição.

O Botafogo agora se prepara para enfrentar a Portuguesa-RJ, no próximo dia 8. Já o Resende enfrenta o Audax Rio, também no dia 8. Ambas as partidas serão válidas pela 11ª rodada do Campeonato Carioca.

O jogo

O Botafogo começou a partida ciente da necessidade da vitória e logo partiu para o ataque. Nos primeiros segundos da partida, o Glorioso já estava na área adversária com Carlos Alberto, que levou perigo em uma forte finalização, mas parou no goleiro Jefferson.

Após pressionar por 20 minutos, o Botafogo foi surpreendido pelo Resende com bela jogada de Bismarck, que ficou cara a cara com o goleiro Perri. O atacante finalizou com categoria, mas o arqueiro botafoguense afastou o perigo em grande defesa.

Novamente no ataque, o Botafogo chegou em velocidade com Carlos Alberto pela lateral direita. O camisa 27 deu passe rasteiro para Victor Sá, que chegou livre pelo meio da área, mas desperdiçou a jogada ao tentar uma finalização de letra. Após vaias da torcida capixaba nas arquibancadas do Kleber Andrade, o Botafogo retomou as rédeas da partida e chegou ao gol com Carlos Alberto, que recebeu passe de Matheus Nascimento e tocou por baixo do goleiro Jefferson para abrir o placar.

Na segunda etapa, a postura do Botafogo não foi diferente. Novamente pressionando a saída de bola do Resende, o Alvinegro chegou ao segundo gol com Matheus Nascimento. Em nova jogada com Carlos Alberto, Matheus aproveitou o passe do companheiro para finalizar de primeira no canto direito da meta adversária.

Já na marca dos 36 minutos, a dobradinha entre Luís Henrique e Matheus Nascimento levantou a torcida no Kleber Andrade, mas a finalização de Luís por cima do goleiro Jefferson acabou parando no travessão.

O jogo esfriou e o Botafogo passou a administrar a posse de bola e controlar as ações do jogo. O Resende buscava espaços na defesa do Glorioso, mas pecava na construção de jogadas, sem levar mais perigo ao gol de Lucas Perri.

Botafogo 2 x 0 Resende

10ª rodada do Campeonato Carioca





Quando: domingo (5), às 16h





domingo (5), às 16h Onde: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES)





Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES) Botafogo: Lucas Perri; JP Galvão (Daniel Borges), Adryelson, Victor Cuesta e Hugo; Tchê Tchê, Gabriel Pires (Lucas Fernandes) e Marlon Freitas; Carlos Alberto (Lucas Piazon e Luis Henrique), Victor Sá e M. Nascimento. Técnico: Luís Castro





Lucas Perri; JP Galvão (Daniel Borges), Adryelson, Victor Cuesta e Hugo; Tchê Tchê, Gabriel Pires (Lucas Fernandes) e Marlon Freitas; Carlos Alberto (Lucas Piazon e Luis Henrique), Victor Sá e M. Nascimento. Técnico: Luís Castro Resende: Jefferson Luis; Medina, Hiago, Rayne e Khevin Fraga; Kaique, Dener (Moretti), Balotelli (Léo Itaperuna) e Léo Pedro (Wallace); Geovani (Zizu) e Bismarck. Técnico: Sandro Sargentim





Jefferson Luis; Medina, Hiago, Rayne e Khevin Fraga; Kaique, Dener (Moretti), Balotelli (Léo Itaperuna) e Léo Pedro (Wallace); Geovani (Zizu) e Bismarck. Técnico: Sandro Sargentim Gols: Carlos Alberto (BOT), aos 48 minutos do 1º tempo e Matheus Nascimento (BOT), aos 3 minutos do 2º tempo;