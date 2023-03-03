CBF espera anunciar novo técnico da Seleção Brasileira até junho

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, espera anunciar o novo técnico da Seleção até a Data Fifa de junho Crédito: RAFAEL RIBEIRO / CBF

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, disse nesta sexta-feira (3) que espera conseguir contratar o próximo técnico da Seleção Brasileira para a data Fifa de junho. Segundo o cartola, a demora no anúncio se deve à "falta de disponibilidade" dos nomes que estão no horizonte, deixando claro que a CBF está de olho em um treinador atualmente empregado. Ainda que não fale em nomes, sabe-se que o favorito de Ednaldo é Carlo Ancelotti.

O dirigente, contudo, segue descoversando sobre quais treinadores estão no radar. "Tem vários brasileiros também, tem português, tem europeu, espanhol...", disse nesta sexta, logo após o treinador interino, Ramon Menezes, anunciar os convocados para o amistoso com o Marrocos.

"É uma situação em que nem sempre quem a gente pode ter como prioridade esteja aí já em disponibilidade. É um trabalho que temos procurado fazer com muita discrição", ressaltou Rodrigues

A data Fifa de junho possivelmente marcará o início das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo . Isso ainda depende de uma confirmação da Fifa, mas a CBF tem manifestado interesse para que o qualificatório para a Copa do Mundo de 2026 inicie apenas em setembro. Isso permitiria que o novo técnico tivesse pelo menos uma data para amistosos antes do primeiro jogo oficial.