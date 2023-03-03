  • Com Richarlison, Vini Jr e sem Neymar, Ramon Menezes convoca a Seleção
O Ramonismo tá on

Com Richarlison, Vini Jr e sem Neymar, Ramon Menezes convoca a Seleção

A primeira convocação após a Copa do Mundo do Catar tem nomes conhecidos e também muitas novidades como o meio-campista Andrey Santos, do Vasco
Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Março de 2023 às 11:36

Ramon Menezes convocou a Seleção Brasileira para amistoso contra o Marrocos Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF
O técnico Ramon Menezes anunciou nesta sexta-feira (3) os jogadores da Seleção Brasileira para o amistoso contra o Marrocos. Essa foi a primeira convocação após a Copa do Mundo do Catar.  Confira a lista abaixo!
 A lista de Ramon é um misto de nomes que são velhos conhecidos de quem acompanha a Seleção Brasileira e também de muitas novidades. Ederson, Weverton, Eder Militão, Marquinhos, Alex Telles, Casemiro, Paquetá, Antony, Richarlison, Vini Jr e Rodrygo são os remanescentes do elenco que disputou o Mundial. 
Entre as principais novidades estão o volante Andrey Santos (Vasco), o meia Raphael Veiga (Palmeiras) e os atacantes Rony (Palmeiras) e Vitor Roque (Athletico-PR).  
Vários nomes carimbados na Seleção Brasileira ficaram de fora. Estrela do time há anos, Neymar não foi convocado por conta  de uma lesão. Médico da Seleção, Rodrigo Lasmar comentou sobre o assunto na coletiva. "Ele não terá condições clínicas de se juntar a nós. Por isso, na nossa perspectiva, não poderia ser convocado. Serão feitos novos exames no início da próxima semana, mas infelizmente para o nosso próximo compromisso ele não terá condições clínicas", pontuou.
A partida contra a seleção africana será disputada no dia 25 de março, às 19 horas (horário de Brasília), no estádio Ibn Batouta, na cidade de Tânger, no Marrocos. O amistoso faz parte da Data FIFA de março e marcará o início da trajetória para a Copa do Mundo FIFA 2026.

