Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Vítor Pereira vive crise no Flamengo com fracasso triplo em dois meses
Tensão

Vítor Pereira vive crise no Flamengo com fracasso triplo em dois meses

Clube carioca perdeu mais um título, dessa vez contra o Independiente del Valle, no Maracanã, pela Recopa Sul-Americana

Publicado em 01 de Março de 2023 às 14:46

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 mar 2023 às 14:46
Vítor Pereira perdeu a Supercopa, foi eliminado na semifinal do Mundial e agora perde a Recopa Sul-Americana
Vítor Pereira perdeu a Supercopa, foi eliminado na semifinal do Mundial e agora perde a Recopa Sul-Americana Crédito: Nayra Halm/Fotoarena
Vice na Supercopa do Brasil, eliminação no Mundial de Clubes da Fifa e, agora, derrota nos pênaltis na final da Recopa Sul-Americana dentro do Maracanã. Com apenas dois meses de trabalho, Vítor Pereira já enfrenta severa crise no Flamengo por não corresponder às expectativas e perder as taças almejadas pelo clube no início da temporada.
Vaiado, o técnico português não escondeu o abatimento após o revés para o Independiente Del Valle, nesta terça-feira, mas mostrou confiança no trabalho. Nem o craque do time, Arrascaeta, escapou das vaias dos 71 mil torcedores que estiveram no estádio para lamentar mais um fracasso.
"Nós não deveríamos ter começado dessa forma. Deveríamos ter começado com títulos, mas é um trabalho que está no início", disse Vítor Pereira, em coletiva de imprensa. "É um trabalho que está no início, não é como começa e sim como acaba. Acredito que essa equipe vai dar muita alegria aos torcedores, vai jogar um futebol consistente, de qualidade. Com espírito de grupo, alinhados com a torcida. Estamos tristes e frustrados com o resultado."
Com três decisões logo no início de 2023, a diretoria do Flamengo apostou alto ao sacar Dorival Júnior, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil - em cima de Vítor Pereira - com os cariocas no ano anterior, para contratar o português, que um mês antes deixou o Corinthians de maneira conturbada. Apesar da liderança no Estadual, o desempenho rubro-negro ficou abaixo nos jogo mais importantes do ano até aqui.
O Flamengo levou oito gols e marcou seis nos jogos-chave que detonou a crise contra Vítor Pereira. O time amargou maus resultados contra Palmeiras, Al-Hilal e Del Valle. O português começou a treinar a equipe para as finais em novembro, intercalando com a disputa do Cariocão em janeiro e fevereiro. Apesar do volume ofensivo, o Fla demonstrou ainda estar desajustada na construção de jogadas. A saída de João Gomes pode explicar a falta de combatividade no meio-campo.
"Estamos a trabalhar de uma forma consistente. A equipe hoje teve muitos momentos dessa consistência. Por esse caminho que vamos continuar a seguir. Ainda há muitos títulos a se disputar nessa temporada, que é muito longa. A equipe vai dar a resposta", disse Vítor.

Acabou a paciência

As três competições disputadas e fracassadas vieram por causa do desempenho da equipe no ano passado. Nesta temporada, o Flamengo tem o Estadual para encaminhar sua primeira conquista. Mas é fato que o torcedor rubro-negro condena o time neste momento. Antes do gol da vitória sobre o Del Valle no tempo normal, a torcida chamou o Flamengo de "time sem vergonha".
Em 14 jogos, o Flamengo de Vítor Pereira soma nove vitórias, dois empates e três derrotas. Pelo Corinthians, o português teve sete vitórias, dois empates e cinco derrotas no mesmo número de jogos após assumir a equipe paulista. Recentemente, o atacante Róger Guedes admitiu que o elenco corintiano ficou feliz ao saber que o técnico ia deixar o clube.
O Flamengo disputa ainda neste ano a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Nas redes sociais, flamenguistas já especulam nomes livres no mercado, como o ex-técnico da seleção brasileira Tite, para a sucessão de Vítor Pereira. O time rubro-negro joga clássico com o Vasco no domingo, às 18h10, no Maracanã, pelo Cariocão. Por ora, a diretoria não acena com a possibilidade de trocar o comando da equipe.

Veja Também

Flamengo perde para o Independiente del Valle e vê mais um título escapar

Róger Guedes usa fala racista ao comentar sobre calvície em podcast

Libra anuncia divisão de receitas com diferença menor por consenso com a LFF

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo Futebol Crise Sul-Americana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados