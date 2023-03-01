Flamengo perde para o Independiente del Valle e vê mais um título escapar

Após perder a final da Supercopa do Brasil para o Palmeiras e amargar a eliminação precoce no Mundial de Clubes, o Flamengo viu o título da Recopa Sul-Americana escapar de suas mãos. O Rubro-Negro foi derrotado pelo Independiente del Valle por 5 a 4 na disputa de pênaltis, após vencer por 1 a 0 no tempo regulamentar, e viu seu rival levantar a taça em pleno Maracanã, na noite desta terça-feira (28).
Como perdeu o jogo de ida por 1 a 0, o Flamengo precisava do resultado. Aos 50 minutos do segundo tempo, Arrascaeta marcou o gol que levou o jogo para a prorrogação, mas o mesmo Arrascaeta perdeu pênalti decisivo. Como os batedores do Del Valle foram precisos, o Rubro-Negro acabou lamentando a derrota.
No próximo domingo (05), o Rubro-Negro volta suas atenções para o Campeonato Carioca, quando vai enfrentar o Vasco às 18h10 no Maracanã, em partida válida pela 10ª rodada do Estadual.
O Jogo
A partida começou conforme era esperado, com o Flamengo tomando a iniciativa e buscando imprimir seu ritmo de jogo, já que precisava buscar a vitória. Entretanto, o time rubro-negro apresenta várias falhas nesse início de temporada e acaba limitado pelos próprios erros. Ainda assim, os comandados por Vitor Pereira assustaram os equatorianos com duas bolas na trave.
No segundo tempo, o cenário não mudou. O Flamengo teve mais posse de bola, martelava o Independiente del Valle, que tentava aprontar nos contragolpes. E mesmo sem estar com um bom nível técnico, a vontade e a raça do Flamengo foram recompensadas. Aos 50 minutos do segundo tempo, Gabigol lançou Cebolinha, que dominou no peito e cruzou rasteiro para Arrascaeta fazer 1 a 0 e levar o jogo para a prorrogação.
Prorrogação
Como em quase toda a prorrogação que existe, os times mostraram muita transpiração, pouca inspiração e medo de tomar um gol e não ter tempo para se recuperar na partida: 0 a 0 e jogo a ser decidido nas penalidades.
Pênaltis
Arrascaeta abriu a disputa para o Flamengo, mas desperdiçou a cobrança, que parou em bela defesa de Ramírez. Favarelli bateu para o Del Valle e deixou sua equipe em vantagem. David Luiz cobrou o segundo para o Rubro-Negro e empatou a partida. Hoyos, na sequência, com direito a pulinho, deslocou Santos: 2 a 1 para os equatorianos.
Cebolinha cobrou bem o terceiro pênalti e empatou o jogo para o Flamengo, mas Previtali na sequência colocou o Del Valle em vantagem novamente. Gerson bateu o quarto pênalti e balançou as redes: 3 a 3. Schunke bateu e fez 4 a 3 para os equatorianos. Na sequência, Gabigol bateu com enorme categoria para igualar o placar: 4 a 4. Mas no pênalti derradeiro, Landázuri balançou as redes e garantiu a vitória e a taça da Recopa Sul-Americana para o Independiente del Valle.