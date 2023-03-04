Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Fluminense atropela o Bangu com gols de Cano e Ganso e pressiona o Fla
Campeonato Carioca

Fluminense atropela o Bangu com gols de Cano e Ganso e pressiona o Fla

Com goleada de 5 a 0, tricolor chega aos 22 pontos, um a menos que o líder Flamengo, na disputa pelo título da Taça Guanabara
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 mar 2023 às 19:14

Publicado em 04 de Março de 2023 às 19:14

BRASÍLIA - O Fluminense passeou em Brasília contra o Bangu e atropelou por 5 a 0 no Mané Garrincha, neste sábado (4), pela 10ª rodada do Campeonato Carioca.
Ganso, com golaço de falta, Cano, duas vezes, Arias e Marrony marcaram os gols da vitória. O time do técnico Fernando Diniz dominou completamente, não foi ameaçado e construiu o placar com muita tranquilidade.
Cano comemora gol do Fluminense sobre o Bangu, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), pelo Campeonato Carioca
Cano comemora gol do Fluminense sobre o Bangu, no Estádio Mané Garrincha, pelo Campeonato Carioca Crédito: Divulgação
Com a vitória, o Fluminense foi a 22 pontos e colou no líder Flamengo, que tem 23 e joga neste domingo (5) contra o Vasco. Fluminense e Flamengo se encaram no clássico na próxima rodada, a última da fase de grupos do Campeonato Carioca, na próxima quarta-feira (8).
O Fluminense não encontrou dificuldades diante do Bangu e logo chegou ao gol. Paulo Henrique Ganso cobrou falta da meia-esquerda com muita categoria, no ângulo, indefensável para o goleiro Matheus. Golaço!
O time de Fernando Diniz massacrou no início do primeiro tempo e ampliou com Germán Cano. Após cruzamento da direita na medida de Arias, o artilheiro desviou de para o fundo da rede. Antes disso, ele já havia marcado, mas estava impedido.
O goleiro do Bangu impediu uma goleada do Fluminense nos 30 minutos iniciais. Matheus Santillo salvou em pelo menos duas oportunidades, além de ter tomado dois gols (e mais outro anulado por impedimento).
Após a avalanche inicial, o Fluminense tirou um pouco o pé no fim do primeiro tempo. No entanto, Keno, pela esquerda, e Arias, pela direita, continuavam infernizando a zaga do Bangu. Ganso, por onde queria, organizava o time e distribuía passes.
O Fluminense não deu trégua ao Bangu no segundo tempo e chegou ao terceiro gol com Jhon Arias. Martinelli sofreu pênalti, e o atacante converteu com cobrança rasteira na bochecha da rede.
Cano ainda fez mais um e transformou a vitória em goleada. Após marcação de pênalti polêmico, o artilheiro bateu no meio e chegou ao seu 9º gol no Campeonato Carioca.
No fim, já nos acréscimos, o Fluminense fechou o atropelo. Marrony fez de cabeça o quinto gol no passeio contra o Bangu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Rio de Janeiro (RJ)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ricardo Ferraço toma posse como governador no Palácio Anchieta
Veja quem vai chefiar o gabinete de Ricardo Ferraço
Imagem de destaque
Planejar para transformar sonhos em realidade no ES
O ministro da Fazenda, Dario Durigan
Veja o que já se sabe sobre o novo programa para renegociar dívidas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados