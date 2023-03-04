Fluminense atropela o Bangu com gols de Cano e Ganso e pressiona o Fla

BRASÍLIA - O Fluminense passeou em Brasília contra o Bangu e atropelou por 5 a 0 no Mané Garrincha, neste sábado (4), pela 10ª rodada do Campeonato Carioca.

Ganso, com golaço de falta, Cano, duas vezes, Arias e Marrony marcaram os gols da vitória. O time do técnico Fernando Diniz dominou completamente, não foi ameaçado e construiu o placar com muita tranquilidade.

Cano comemora gol do Fluminense sobre o Bangu, no Estádio Mané Garrincha, pelo Campeonato Carioca Crédito: Divulgação

Com a vitória, o Fluminense foi a 22 pontos e colou no líder Flamengo, que tem 23 e joga neste domingo (5) contra o Vasco. Fluminense e Flamengo se encaram no clássico na próxima rodada, a última da fase de grupos do Campeonato Carioca, na próxima quarta-feira (8).

O Fluminense não encontrou dificuldades diante do Bangu e logo chegou ao gol. Paulo Henrique Ganso cobrou falta da meia-esquerda com muita categoria, no ângulo, indefensável para o goleiro Matheus. Golaço!

O time de Fernando Diniz massacrou no início do primeiro tempo e ampliou com Germán Cano. Após cruzamento da direita na medida de Arias, o artilheiro desviou de para o fundo da rede. Antes disso, ele já havia marcado, mas estava impedido.

O goleiro do Bangu impediu uma goleada do Fluminense nos 30 minutos iniciais. Matheus Santillo salvou em pelo menos duas oportunidades, além de ter tomado dois gols (e mais outro anulado por impedimento).

Após a avalanche inicial, o Fluminense tirou um pouco o pé no fim do primeiro tempo. No entanto, Keno, pela esquerda, e Arias, pela direita, continuavam infernizando a zaga do Bangu. Ganso, por onde queria, organizava o time e distribuía passes.

É GOLAÇO DE FALTA DO MEU 10!!!! EU TE AMO PH GANSO!!!! pic.twitter.com/3R0nocZfjs — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 4, 2023

O Fluminense não deu trégua ao Bangu no segundo tempo e chegou ao terceiro gol com Jhon Arias. Martinelli sofreu pênalti, e o atacante converteu com cobrança rasteira na bochecha da rede.

Cano ainda fez mais um e transformou a vitória em goleada. Após marcação de pênalti polêmico, o artilheiro bateu no meio e chegou ao seu 9º gol no Campeonato Carioca.