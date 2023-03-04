Cruzeiro só empata no Kleber Andrade, mas avança com a ajuda de rival

Bruno Rodrigues marcou um belo gol de falta no primeiro tempo da partida Crédito: Vitor Jubini

O Cruzeiro empatou por 1 a 1 com o Democrata de Sete Lagoas pela oitava rodada do Campeonato Mineiro, neste sábado (4), no Estádio Kleber Andrade , em Cariacica , mas se classificou para as semifinais graças à ajuda do América-MG, que venceu o Tombense — rival do time celeste no Grupo C — por 3 a 1, no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).

Com os resultados, o Cruzeiro ficou em primeiro lugar no Grupo C, com 12 pontos, um a mais que o Tombense. Agora, o time azul vai enfrentar justamente o América-MG, que terminou em primeiro no Grupo B, com 18 pontos. Na outra semifinal, o Atlético-MG — dono da melhor campanha na primeira fase — vai enfrentar o Athletic.

O Jogo

O Cruzeiro precisava vencer para se classificar. Por isso, tomou a iniciativa do jogo. O Democrata-SL veio fechado, buscando não ceder espaços para depois sair em velocidade. A Raposa não fez uma boa primeira etapa. Teve a posse de bola, mas não conseguiu incomodar o goleiro Thúlio.

Foi somente na bola parada que o Cruzeiro conseguiu abrir o placar. Bruno Rodrigues acertou bela cobrança de falta, aos 37 minutos. Mas a alegria da torcida presente no Kleber Andrade durou pouco. William Mineiro aproveitou desvio, após bola alçada na área do Cruzeiro, e completou para empatar a partida.

O segundo tempo começou sonolento. O Cruzeiro demorou a se ligar no jogo e tomou alguns sustos no início da etapa final. Após o ímpeto inicial, o Democrata-SL perdeu foças e começou a ceder espaços. As principais jogadas de ataque do Cruzeiro passavam pelos pés de Gilberto, principalmente nas bolas alçadas na área. A chance de maior perigo foi após um cruzamento na área, quando Ian Luccas desviou no segundo poste e Lucas Oliveira quase completou para o fundo da rede.

Depois, a equipe celeste até tentou, mas não teve sucesso em furar a retranca do adversário para conquistar a vitória.

Confira imagens do empate entre Cruzeiro e Democrata-SL no Kleber Andrade

Ficha do Jogo