Cruzeiro só empata no Kleber Andrade, mas avança com a ajuda de rival

O Cruzeiro empatou por 1 a 1 com o Democrata de Sete Lagoas pela oitava rodada do Campeonato Mineiro, neste sábado (4), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, mas se classificou para as semifinais graças à ajuda do América-MG, que venceu o Tombense — rival do time celeste no Grupo C — por 3 a 1, no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).
Com os resultados, o Cruzeiro ficou em primeiro lugar no Grupo C, com 12 pontos, um a mais que o Tombense. Agora, o time azul vai enfrentar justamente o América-MG, que terminou em primeiro no Grupo B, com 18 pontos. Na outra semifinal, o Atlético-MG — dono da melhor campanha na primeira fase — vai enfrentar o Athletic.
O Jogo
O Cruzeiro precisava vencer para se classificar. Por isso, tomou a iniciativa do jogo. O Democrata-SL veio fechado, buscando não ceder espaços para depois sair em velocidade. A Raposa não fez uma boa primeira etapa. Teve a posse de bola, mas não conseguiu incomodar o goleiro Thúlio.
Foi somente na bola parada que o Cruzeiro conseguiu abrir o placar. Bruno Rodrigues acertou bela cobrança de falta, aos 37 minutos. Mas a alegria da torcida presente no Kleber Andrade durou pouco. William Mineiro aproveitou desvio, após bola alçada na área do Cruzeiro, e completou para empatar a partida.
O segundo tempo começou sonolento. O Cruzeiro demorou a se ligar no jogo e tomou alguns sustos no início da etapa final. Após o ímpeto inicial, o Democrata-SL perdeu foças e começou a ceder espaços. As principais jogadas de ataque do Cruzeiro passavam pelos pés de Gilberto, principalmente nas bolas alçadas na área. A chance de maior perigo foi após um cruzamento na área, quando Ian Luccas desviou no segundo poste e Lucas Oliveira quase completou para o fundo da rede.
Depois, a equipe celeste até tentou, mas não teve sucesso em furar a retranca do adversário para conquistar a vitória.
Confira imagens do empate entre Cruzeiro e Democrata-SL no Kleber Andrade
Ficha do Jogo
CRUZEIRO 1 x 1 DEMOCRATA-SL
- Campeonato Mineiro
- Local: Kleber Andrade, Cariacica
- Data: Sábado, 4 de março de 2023
- Horário: 16h30
- Gols: Bruno Rodrigues, aos 37 do primeiro tempo; William Mineiro, aos 46 do primeiro tempo.
- Árbitro: Ronei Cândido Alves
- CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Reynaldo, Kaiki; Matheus Jussa (Wesley), Ian Luccas e Neto Moura (Nikão); Mateus Vital (Ramiro), Bruno Rodrigues (Stênio), Gilberto. Técnico: Paulo Pezzolano.
- DEMOCRATA-SL: Thúlio; Filipi Sousa, William Mineiro, Gustavo Aguiar (Rodney); Gustavo Crecci, Juliano, Vinícius Barba, Jorge Henrique (Lucas); Thainler; Léo Martins (Matheus Sousa). Técnico: Paulinho Guará.