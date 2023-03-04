Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Cruzeiro só empata no Kleber Andrade, mas avança com a ajuda de rival
Alívio

Cruzeiro só empata no Kleber Andrade, mas avança com a ajuda de rival

Raposa fica no 1 a 1 com o Democrata-SL, mas vai à semifinal do Campeonato Mineiro graças à vitória do América-MG sobre o Tombense, neste sábado (4)
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

04 mar 2023 às 18:53

Publicado em 04 de Março de 2023 às 18:53

Bruno Rodrigues marcou um belo gol de falta no primeiro tempo da partida
Bruno Rodrigues marcou um belo gol de falta no primeiro tempo da partida Crédito: Vitor Jubini
O Cruzeiro empatou por 1 a 1 com o Democrata de Sete Lagoas pela oitava rodada do Campeonato Mineiro, neste sábado (4), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, mas se classificou para as semifinais graças à ajuda do América-MG, que venceu o Tombense — rival do time celeste no Grupo C — por 3 a 1, no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).
Com os resultados, o Cruzeiro ficou em primeiro lugar no Grupo C, com 12 pontos, um a mais que o Tombense. Agora, o time azul vai enfrentar justamente o América-MG, que terminou em primeiro no Grupo B, com 18 pontos. Na outra semifinal, o Atlético-MG — dono da melhor campanha na primeira fase — vai enfrentar o Athletic.

O Jogo

O Cruzeiro precisava vencer para se classificar. Por isso, tomou a iniciativa do jogo. O Democrata-SL veio fechado, buscando não ceder espaços para depois sair em velocidade. A Raposa não fez uma boa primeira etapa. Teve a posse de bola, mas não conseguiu incomodar o goleiro Thúlio.
Foi somente na bola parada que o Cruzeiro conseguiu abrir o placar. Bruno Rodrigues acertou bela cobrança de falta, aos 37 minutos. Mas a alegria da torcida presente no Kleber Andrade durou pouco. William Mineiro aproveitou desvio, após bola alçada na área do Cruzeiro, e completou para empatar a partida.
O segundo tempo começou sonolento. O Cruzeiro demorou a se ligar no jogo e tomou alguns sustos no início da etapa final. Após o ímpeto inicial, o Democrata-SL perdeu foças e começou a ceder espaços. As principais jogadas de ataque do Cruzeiro passavam pelos pés de Gilberto, principalmente nas bolas alçadas na área. A chance de maior perigo foi após um cruzamento na área, quando Ian Luccas desviou no segundo poste e Lucas Oliveira quase completou para o fundo da rede. 
Depois, a equipe celeste até tentou, mas não teve sucesso em furar a retranca do adversário para conquistar a vitória. 

Confira imagens do empate entre Cruzeiro e Democrata-SL no Kleber Andrade

Ficha do Jogo

CRUZEIRO 1 x 1 DEMOCRATA-SL
  • Campeonato Mineiro
  • Local: Kleber Andrade, Cariacica
  • Data: Sábado, 4 de março de 2023
  • Horário: 16h30
  • Gols: Bruno Rodrigues, aos 37 do primeiro tempo; William Mineiro, aos 46 do primeiro tempo.
  • Árbitro: Ronei Cândido Alves
  • CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Reynaldo, Kaiki; Matheus Jussa (Wesley), Ian Luccas e Neto Moura (Nikão); Mateus Vital (Ramiro), Bruno Rodrigues (Stênio), Gilberto. Técnico: Paulo Pezzolano.
  • DEMOCRATA-SL: Thúlio; Filipi Sousa, William Mineiro, Gustavo Aguiar (Rodney); Gustavo Crecci, Juliano, Vinícius Barba, Jorge Henrique (Lucas); Thainler; Léo Martins (Matheus Sousa). Técnico: Paulinho Guará.

Veja Também

Tudo que você precisa saber sobre Cruzeiro x Democrata-SL no Kleber Andrade

Torcida cruzeirense no ES promete grande festa para o time celeste

Cruzeiro mira manter retrospecto favorável no Espírito Santo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Estádio Kleber Andrade Futebol Minas Gerais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cachoeiro tem hotéis lotados e entra nos ajustes finais para a apresentação de Roberto Carlos
Agenda HZ: Roberto Carlos, festival de cerveja e Prainha Vive agitam o fim de semana no ES
Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem BBC Brasil
Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados