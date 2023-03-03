Cruzeiro mira manter retrospecto favorável no Espírito Santo

Ultima vez que o clube mineiro esteve no estádio foi na derrota para o Flamengo por 2 a 1

Até o jogo de sábado (4), são 22 partidas com retrospecto amplamente favorável: 15 vitórias, 3 empates e somente 4 derrotas . No Espírito Santo, foram 44 gols marcados a favor e 21 gols contra.

Agora, além de prestigiar a torcida, o clube mineiro buscará a vitória que tanto precisa. O time se encontra na segunda colocação do seu grupo, com isso precisa vencer e torcer por um tropeço da Tombense para garantir a classificação para as semifinais.