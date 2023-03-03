Cruzeiro mira manter retrospecto favorável no Espírito Santo

Está chegando. Neste sábado (4), Cruzeiro e Democrata-SL se enfrentam em uma inédita partida de Campeonato Mineiro no Kleber Andrade, Cariacica. Essa será a primeira vez que a Raposa manda uma partida no Estado, no entanto, o clube já disputou vários jogos por aqui.
Até o jogo de sábado (4), são 22 partidas com retrospecto amplamente favorável: 15 vitórias, 3 empates e somente 4 derrotas. No Espírito Santo, foram 44 gols marcados a favor e 21 gols contra.
Desde a reforma do estádio Kleber Andrade para a Copa do Mundo, em 2014, o Cruzeiro foi visitante em quatro ocasiões, sendo três vitórias e uma derrota. Essa partida será a primeira vez que o time celeste irá mandar um jogo no Estado.
Agora, além de prestigiar a torcida, o clube mineiro buscará a vitória que tanto precisa. O time se encontra na segunda colocação do seu grupo, com isso precisa vencer e torcer por um tropeço da Tombense para garantir a classificação para as semifinais.
Ingressos
Os ingressos para a partida já começaram a ser comercializados para a torcida. Quem doar 1kg de alimento não-perecível terá direito a adquirir a Meia Solidária, com um valor de R$ 110. Além da venda online realizada no site Cruzeiro, alguns pontos físicos estão comercializando os ingressos.
- Cruzeiro x Democrata-SL
- Competição: Campeonato Mineiro, 1ª fase, 8ª rodada
- Data: 04/03/2023
- Horário: 16h30
- Local: Estádio Kleber Andrade, Cariacica
- Pontos de venda: Lojas Ademar Cunha (Campo Grande, Laranjeiras, Novo México e Muquiçaba); Loja Los Sports (Shopping Boulevard Vila Velha, Shopping Moxuara, Shopping Mestre Alvaro).
- Valor do ingresso: R$ 110 (Meia Solidária).
- Site: Cruzeiro