Cruzeiro joga no ES precisando vencer para avançar de fase

Nikão treina normalmente e deve ser reforço Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O Cruzeiro enfrenta o Democrata-SL pela oitava rodada do Campeonato Mineiro, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A raposa se encontra na segunda colocação do Grupo B, com 11 pontos. Para garantir a classificação para as semifinais, precisa vencer a partida e contar com um tropeço da Tombense, atual primeira colocada do grupo, que tem a mesma quantidade de pontos.

A partida será importante e a vitória é imprescindível para as pretensões do clube. Para isso, o treinador Paulo Pezzolano contará com alguns reforços caseiros. O lateral-direito William, uma das contratações do Cruzeiro na temporada, estava cumprindo um cronograma de fortalecimento muscular, mas já treina integralmente com o grupo e deve estar a disposição.

Outro jogador que esteve fora e deve retornar a equipe é o meia Nikão. Ele não atuou nos dois últimos compromissos da equipe, contra Vila Nova e Caldense, mas também deve ser opção para o treinador.

O volante Neto Moura, do Cruzeiro, afirmou que já jogou no Kleber Andrade, elogiou o gramado, e chamou a torcida para comparecer. “Esperamos que seja uma boa partida, nossa equipe está se preparando muito bem. Só a vitória nos interessa nesta fase do campeonato e, aproveito a oportunidade, para convocar todos os torcedores do Cruzeiro no Espírito Santo para que possam estar presentes no estádio e nos incentivar rumo a mais uma vitória”, declarou.

O time estrelado volta a enfrentar o Democrata-SL após 15 anos. O último duelo contra a equipe de Sete Lagoas aconteceu no dia 10 de fevereiro de 2008, quando o Cruzeiro venceu por 3 a 0, em partida válida pelo Campeonato Mineiro. Os gols celestes naquela oportunidade foram anotados por Leandro Domingues, Marcinho e Charles.

Ingressos

Os ingressos para a partida já começaram a ser comercializados para a torcida. Quem doar 1kg de alimento não-perecível terá direito a adquirir a Meia Solidária, com um valor de R$ 110. Além da venda online realizada no site ingresso.cruzeiro.com.br , alguns pontos físicos estão comercializando os ingressos.