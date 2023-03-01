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Fogão no ES

Retrospecto do Botafogo no Kleber Andrade é favorável

Desde a inauguração do novo Kleber Andrade, Alvinegro já disputou quatro partidas no estádio, sendo três vitórias e uma derrota; a última vez no ES foi no amistoso contra o Vitória

Publicado em 01 de Março de 2023 às 19:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2023 às 19:53
Vitória-ES X Botafogo no Kleber Andrade
Vitória-ES X Botafogo no Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros
Está chegando. No próximo domingo (5), o Botafogo enfrenta o Resende no Kleber Andrade, em Cariacica, às 16h. A partida é válida pela 10ª rodada da Taça Guanabara. O Alvinegro é o quinto colocado na competição e precisa vencer para entrar na zona de classificação para as semifinais do Estadual.
O torcedor alvinegro vai poder acompanhar o time de perto de novo - a última vez foi no dia 20 de janeiro de 2020, quando enfrentou o Vitória em um amistoso, saindo vitorioso por 2 a 0.
Antes dessa partida, o Glorioso já tinha jogado no Kleber Andrade outras quatro vezes. A primeira foi na vitória por 3 a 0 contra o Mogi Mirim, pela Série B, no dia 11 de setembro de 2015. Depois, recebeu o Fluminense pelo Campeonato Carioca de 2016, e venceu o clássico por 2 a 0, no dia 24 de fevereiro.
O Botafogo enfrentou equipes capixabas no estádio em duas oportunidades. Na primeira, foi derrotado pela Desportiva Ferroviária por 2 a 1, em 2016. Depois, enfrentou o Rio Branco e saiu vitorioso pelo placar de 4 a 0. 
Contra o Resende, o Botafogo tenta manter o bom retrospecto jogando no Estádio Kleber Andrade. São 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. O jogo ganhou ares de decisão após a derrota para o rival Flamengo no último sábado (25) por 1 a 0, que complicou a situação do Alvinegro no Carioca.

Ingressos

Até o momento, já foram vendidos mais de cinco mil ingressos para a partida entre Resende x Botafogo. As entradas custam R$ 220,00 (inteira) e R$ 110,00 a meia social (1kg de alimento). Além das vendas onlines pelo site Lebillet, as Lojas Eletrotintas (Serra, Vitoria e Vila Velha), Lojas Origens (Praia de Camburi, Praia do canto, Shopping praia da Costa, Shopping Vila Velha, Shopping Vitoria), Lixo Esporte (Linhares) e Lojas Ademar Cunha (Laranjeiras, Novo México, Campo Grande e Guarapari) estão realizando a venda física dos ingressos. 
O Botafogo será o quarto time grande do Rio de Janeiro a jogar no Espírito Santo neste ano. Antes dele, FlamengoFluminense e Vasco realizaram partidas do Campeonato Carioca no Estádio Kleber AndradeCariacica. 

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