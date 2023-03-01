Retrospecto do Botafogo no Kleber Andrade é favorável

Vitória-ES X Botafogo no Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros

Está chegando. No próximo domingo (5), o Botafogo enfrenta o Resende no Kleber Andrade, em Cariacica, às 16h. A partida é válida pela 10ª rodada da Taça Guanabara. O Alvinegro é o quinto colocado na competição e precisa vencer para entrar na zona de classificação para as semifinais do Estadual.

O torcedor alvinegro vai poder acompanhar o time de perto de novo - a última vez foi no dia 20 de janeiro de 2020, quando enfrentou o Vitória em um amistoso, saindo vitorioso por 2 a 0.

Antes dessa partida, o Glorioso já tinha jogado no Kleber Andrade outras quatro vezes. A primeira foi na vitória por 3 a 0 contra o Mogi Mirim, pela Série B, no dia 11 de setembro de 2015. Depois, recebeu o Fluminense pelo Campeonato Carioca de 2016, e venceu o clássico por 2 a 0, no dia 24 de fevereiro.

O Botafogo enfrentou equipes capixabas no estádio em duas oportunidades. Na primeira, foi derrotado pela Desportiva Ferroviária por 2 a 1, em 2016. Depois, enfrentou o Rio Branco e saiu vitorioso pelo placar de 4 a 0.

Contra o Resende, o Botafogo tenta manter o bom retrospecto jogando no Estádio Kleber Andrade. São 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. O jogo ganhou ares de decisão após a derrota para o rival Flamengo no último sábado (25) por 1 a 0, que complicou a situação do Alvinegro no Carioca.

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