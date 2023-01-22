Fluminense vence o Madureira com gol de Jhon Arias no Kleber Andrade

Com gol do colombiano Jhon Arias, o Fluminense venceu o Madureira por 1 a 0, e manteve os 100% de aproveitamento no Cariocão. A partida realizada no Kleber Andrade, em Cariacica, ocorreu debaixo de muita chuva durante os 90 minutos. Agora, o Flu retorna ao Rio de Janeiro e se prepara para enfrentar o Boavista, na próxima quinta-feira (26), às 21h10. Já o Madureira deixa o ES para enfrentar o Botafogo, também na quinta-feira, às 19h30.
O jogo
Sob o olhar de cerca de onze mil torcedores, o Flu começou a partida cadenciando passes e buscando espaço na defesa adversária. Após cobrança de escanteio batida por Ganso logo aos seis minutos, Martinelli cabeceou no pé da trave e Jhon Arias pegou o rebote para abrir o placar para o Fluminense.
Valorizando jogadas pelos lados do campo, o Fluminense mostrava superioridade e controle do jogo. Na beira do gramado, o treinador Fernando Diniz cobrava a organização de seus jogadores, que na altura dos 22 minutos deram breve espaço para o Madureira e viram Luiz Paulo avançar em velocidade. Apesar do esforço, o camisa 11 bateu fraco para o canto direito da meta de Fábio.
Novamente mostrando maior qualidade na partida, o Fluminense tentava entrar na área do Madureira, mas sem sucesso. Na base da insistência, e tentando nova jogada pela lateral-esquerda, aos 31 minutos Calegari cruzou para cabeceio de Cano, que acertou o travessão.
No minuto seguinte e embalado pela torcida, o Flu teve nova investida, desta vez com Arias, que recebeu belo passe de Cano, mas a forte finalização saiu por cima do gol de Dida.
O segundo tempo não foi muito diferente do primeiro. O Fluminense seguia pressionando o Madureira, que havia feito duas substituições no intervalo. Marcelinho, que entrou no lugar de Luiz Paulo, acertou a trave de Fábio aos seis minutos. O alerta se acendeu para o Fluminense, que retomou o controle da partida.
Na marca de 14 minutos, o Tricolor das Laranjeiras partiu para o ataque em bela jogada de Keno, Cano e Martinelli, que lançou Jhon Arias na entrada da área, mas o colombiano parou na defesa de Dida.
O Madureira não conseguia se impor na partida e assistiu o Fluminense levar cada vez mais perigo a meta de Dida. Sem mais lances de grande perigo, a partida se encerrou sob forte chuva e grande festa da torcida tricolor no Espírito Santo
Ficha técnica
- MADUREIRA: Dida; Rhuan (Oliveira), Maurício, Cavalini e Benguelê; Guilherme Ferreira, Matheus Lira (Bryan), Rafinha (Pablo Pardal) e Henrique (Bruno Cosendey); Luiz Paulo (Marcellinho) e Gustavo. Técnico: Felipe Arantes;
- FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Calegari; Martinelli, Yago Felipe (Keno), Giovanni (Lima) e Ganso (Willian); Jhon Arias e Cano (Freitas). Técnico: Fernando Diniz;
- Gol: Jhon Arias, para o Fluminense, aos 6 minutos do primeiro tempo.
- Arbitragem: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, Thiago Henrique Neto (assistente nº 1) e Daniel de Oliveira Alves (assistente nº 2)
- Público: 11.773 presentes
- Renda: R$ 1,13 milhão