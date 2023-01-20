O motivo inusitado do atraso de 15 minutos do jogo do Fla no Kleber Andrade

A partida entre Madureira e Flamengo atrasou em 15 minutos porque remédios na ambulância designada para a partida estava fora do prazo de validade Crédito: Fernando Madeira

Quem esteve presente ao estádio Kleber Andrade ou acompanhou pela televisão o jogo entre Madureira e Flamengo , realizado na última quarta-feira (18), viu que a bola demorou para rolar no gramado. O início do jogo estava marcado para as 19 horas, porém o apito inicial só ocorreu às 19h15, ou seja, foram 15 minutos de atraso. O fato gerou uma pergunta óbvia nos presentes: qual o motivo?

Pouco antes do horário marcado para o início do jogo e já com os dois times em campo, o árbitro Grazianni Maciel Rocha chamou os respectivos capitães e informou que a partida atrasaria em alguns minutos porque os remédios da ambulância da partida estavam vencidos, o que impedia o início do duelo.

A constatação da medicação fora do prazo de validade foi feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Desta forma, a organização da partida conseguiu viabilizar uma nova ambulância, que chegou ao estádio às 19h13. Com o "ok" da arbitragem, a bola finalmente rolou dois minutos depois.

Vale ressaltar que uma partida de futebol oficial não pode ser iniciada sem que haja ao menos uma ambulância com uma equipe preparada para realizar uma remoção rápida.

Imprevisto gerou atraso

O portal Lance! teve acesso ao depoimento de Paulo Renato, responsável pela organização das ambulâncias no Kleber Andrade. Ele afirmou que o procedimento foi realizado da maneira correta, e que um imprevisto incomum ocorreu, gerando um atraso no início da partida.

"A fiscalização é feita pelos órgãos de controle locais. E se tem alguma irregularidade, a gente encontra uma forma de corrigir. Surpreendeu o que aconteceu porque a empresa tem suas prerrogativas. A gente tentou cumprir tudo aquilo que estava previsto, mas surgiu essa irregularidade (remédios fora do prazo de validade)”, afirmou ao Lance.

Flamengo x Madureira no Kleber Andrade

O responsável ainda complementou informado que mais do que o mínimo exigido foi disponibilizado para a partida – a reportagem de A Gazeta constatou que 4 ambulâncias estavam posicionadas atrás das traves (duas de cada lado).