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Dobradinha

Além de jogo, Fluminense vai expor "Águia Tricolor" à torcida no ES

Tricolor das Laranjeiras promove eventos aos torcedores capixabas que não assistem a uma partida do clube no Estado desde 2017; veja a programação
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

19 jan 2023 às 14:23

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 14:23

Torcedores do Fluminense terão evento open bar e exposição do ônibus oficial do clube antes de partida no Kleber Andrade
Torcedores do Fluminense terão evento open bar e exposição do ônibus oficial do clube antes de partida no Kleber Andrade Crédito: Divulgação / Fluminense
O Fluminense vem ao Espírito Santo para partida contra o Madureira, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O jogo acontece neste domingo (22), às 18 horas, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
Mesmo com sua sede a mais de 500 km de distância do Espírito Santo, o Tricolor das Laranjeiras quer proporcionar ao torcedor capixaba experiências que reforçam ainda mais a presença do clube no ES. Após seis anos sem jogar em solo capixaba, as vésperas da partida o Fluminense promove dois eventos para seu torcedor.
O primeiro consiste na exibição do ônibus oficial da delegação do tricolor. O pátio do estacionamento do Shopping Vitória, na Enseadá do Suá, irá receber torcedores a partir das 10 horas desta sexta-feira (20).
De acordo com a assessoria do evento, os tricolores poderão tirar fotos e gravar vídeos do veículo, mas o acesso ao interior não será liberado. A entrada para a exposição é gratuita, mas torcedores que acessarem o estacionamento com carros/motos, pagarão a taxa normal do local.
Ônibus Águia Tricolor estará em shopping de Vitória para visitação de torcedores
O Águia Tricolor estará em shopping de Vitória para visitação de torcedores Crédito: Divulgação / Fluminense
A visitação estará aberta até às 22 horas e os torcedores receberão uma miniatura em papel do veículo, além de garantir um desconto de 20% válido durante todo o período do Campeonato Carioca, na compra das passagens de ônibus para os locais onde o Fluminense jogar dentro das linhas que a empresa parceira atende.
O segundo evento para o torcedor capixaba acontece na região da Praia do Canto, também em Vitória. O “Tricolor em Toda Terra” começa às 19 horas do sábado (21), véspera da partida.
O evento contará com open bar com bebidas alcoólicas e não alcoólicas inclusas, DJ e show com grupo de pagode. Além disso, haverá sorteio de produtos oficiais do Fluminense e venda de ingressos para a partida contra o Madureira.
Os ingressos variam entre R$ 70 (para sócios) e R$ 200 (não-sócios) e estão disponíveis no site nense.com.br (sócios) e fluminensefc.futebolcard.com (não-sócios).

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