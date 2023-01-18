No ES, Zico autografa livros e recebe carinho até de vascaíno: "Ídolo"

A rivalidade entre Flamengo e Vasco não impediu que o capixaba Diego Izoton, de 37 anos, torcedor do Gigante da Colina, se rendesse ao ídolo da nação rubro-negra. Em uma noite de autógrafos realizada em um colégio de Campo Grande, em Cariacica, na noite de terça-feira (17), Diego entrou na fila e conseguiu a assinatura de Zico em um livro que conta detalhes dos gols feitos pelo camisa 10 da gávea e também na camisa do Vasco da Gama. "Ele é um ídolo, independente de ser Flamengo", disse o capixaba.
O que chamou atenção foi o fato de Diego Izoton estar vestido com a camisa do principal rival do Flamengo, clube pelo qual Zico brilhou e fez história com títulos estaduais, nacionais e até mundial. Em entrevista ao jornalista Daniel Marçal, produtor da Rádio CBN Vitória, o capixaba contou sobre o sentimento de ter contato com Zico.
"Vim aqui prestigiar o Zico. Ele é um ídolo, independente de ser Flamengo. Penso que são grandes jogadores no Brasil. O Zico mesmo já vestiu a camisa do Vasco em um amistoso. Acho que essa barreira não existe para grandes jogadores, são muito grandes. Eu vim pelo autógrafo, pelo ídolo"
O capixaba disse que outros vascaínos estavam na fila para conseguir autógrafo de Zico, mas que a camisa do Vasco não representou nenhuma barreira ou mesmo rivalidade naquele ambiente de encontro com o ídolo.
"Dá um nervosismo [chegar perto do Zico], mas chamou atenção que eu fui ovacionado, foi bacana. A camisa vai ficar guardada, e o livro vai para minha biblioteca", afirmou.
Foi a segunda passagem de Arthur Antunes Coimbra, o Zico, para noite de autógrafos no Espírito Santo. "A História de Todos os Gols de Zico" conta os detalhes históricos de todos os gols marcados pelo Galinho de Quintino.
Cada capítulo é um ano da história da vida profissional do jogador, mencionando datas, locais e adversários em ordem cronológica. Também constam a relação de gols, estatísticas, rankings, e curiosidades, entre outras informações.
Recentemente, Zico esteve no velório de Roberto Dinamite, amigo de longa data e maior ídolo do Vasco da Gama.