Bilheteria do Kleber Andrade aberta para jogo entre Madureira e Flamengo

A bilheteria do Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, abre a partir das 10h de quarta-feira (18) para os torcedores que forem comprar os ingressos para o jogo Madureira x Flamengo, que será disputado quarta-feira, às 19h, pelo Campeonato Carioca. Nos pontos físicos e online, a venda também segue até a hora do jogo.
Os ingressos podem ser adquiridos a R$ 200,00 + 1kg de alimento não perecível na ação meia-entrada solidária. Os alimentos arrecadados serão destinados para vítimas das chuvas no Espírito Santo.
O jogo será o primeiro “open chope” do Brasil, disponível para a torcida uma hora antes do jogo e uma hora após o término da partida. A iniciativa é da startup capixaba MeuChope, que tem o propósito de democratizar o chope artesanal local pelo País.
A ação, que marca o retorno do Flamengo ao Espírito Santo depois de 5 anos sem jogar em terras capixabas, faz parte do lançamento do pacote de incentivo de R$ 5 milhões para bares e restaurantes utilizarem o MeuChope Marketplace – a maior plataforma de promoção e comercialização de cervejas artesanais locais do Brasil.
Ônibus extras
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) anunciou uma programação especial de ônibus para levarem os torcedores ao Kleber Andrade. Serão 20 carros extras partindo dos terminais da Grande Vitória em direção ao estádio. Ao final da partida, os ônibus extras estarão nas imediações do Kleber Andrade para o retorno da torcida.
Linhas que passam no Kleber Andrade
- 509 - T. CARAPINA / T. C. GRANDE, VIA EXP. GARCIA/RETA DA PENHA
- 515 - T. LARANJEIRAS / T. CAMPO GRANDE VIA BEIRA MAR
- 526 – T. C. GRANDE / T. VILA VELHA VIA VASCO DA GAMA/EXP. GARCIA
- 524 – T. C. GRANDE / PÇA DE EUCALIPTO, VIA MARECHAL CAMPOS
- 531 - T. CAMPO GRANDE / T. VILA VELHA VIA MARUÍPE
- 535 – T. CARAPINA / T. C. GRANDE VIA T. J. AMÉRICA/SERAFIM DERENZI
- 536 - T. CAMPO GRANDE / T. VILA VELHA VIA MARUIPE - EXPRESSO
- 591 - SERRA / T. CAMPO GRANDE VIA RETA DA PENHA / BR 262
- 700 – T. CAMPO GRANDE / T. ITACIBÁ, VIA CAMPO GRANDE
- 729 – T. CAMPO GRANDE/ALTO BOA VISTA VIA EXP. GARCIA - CIRCULAR
- 731 – T.C. GRANDE / T. J. AMÉRICA, VIA VALE ESPERANÇA
- 753 – RODA D’ÁGUA / T. ITACIBÁ, VIA BR 262
- 742 - T. C. GRANDE / T. SÃO TORQUATO VIA EXP. GARCIA/T. J. AMERICA
- 748 - SÃO GERALDO / T. JARDIM AMÉRICA
- 781 - T. CAMPO GRANDE / T. ITACIBÁ VIA BR 262
- 783 - NOVA ROSA DA PENHA / T. ITACIBÁ - VIA CAMPO GRANDE
- 784 - VILA MERLO / T. J. AMERICA - VIA BUBU/CEASA
- 785 - DUAS BOCAS / T. CAMPO GRANDE VIA ITACIBÁ/AV. EXP. GARCIA
- 792 – NOVO BRASIL / T. C. GRANDE, VIA EXPEDITO GARCIA
MADUREIRA X FLAMENGO
- Competição: Campeonato Carioca
- Local: Estádio Kleber Andrade (Cariacica)
- Quando: 18 de janeiro, às 19 horas
- Ingressos: R$ 200,00 (meia-entrada e meia solidária) e R$ 400,00 (inteira)
- Pontos de venda: Ademar Cunha (Cariacica, Laranjeiras, Novo México e Guarapari), Los Sport (shoppings Boulevard, Moxuara e Mestre Álvaro), Casa do Torcedor (OK Supermercado) e Lojas do Flamengo (shoppings Vitória, Boulevard e Vila Velha)
- Venda online: www.ingressosa.com
- Desconto: Assinante do Clube A Gazeta tem direito a desconto de 15% sobre o valor do ingresso; o desconto é válido para compra realizada na loja do Flamengo, no Shopping Vitória, e nas lojas Ademar Cunha, em Cariacica e Laranjeiras.
- Para ser assinante do Clube A Gazeta, com planos a partir de R$ 1,99 ao mês, basta acessar o site clube.agazeta.com.br/loja