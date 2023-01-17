Relembre o retrospecto do Flamengo em jogos disputados no Espírito Santo

Flamengo vem com time principal para jogo no Kleber Andrade Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Na história, o Flamengo esteve no ES em 72 oportunidades. Somando 50 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. Por aqui, balançou as redes por 162 vezes e sofreu 59 gols.

A última vez que o clube carioca esteve no Estado foi em 2018, quando enfrentou a Portuguesa (RJ) pela Taça Rio daquele ano. Na ocasião, com gols de Everton Ribeiro, Henrique Dourado e Geuvânio (2x), o Fla não tomou conhecimento do rival e aplicou um sonoro 4 a 0 para delírio dos torcedores presentes.

Também em 2018, o Flamengo derrotou o Boa Vista por 2 a 0 na disputa da Taça Guanabara. No ano anterior, fez duas partidas. Um clássico contra o Fluminense pela Taça Rio, e uma partida contra o Paraná Clube na disputa da extinta Primeira Liga. Nas duas partidas, as equipes empataram por 1 a 1, mas na partida contra os paranaenses, o Flamengo foi derrotado por 5 a 4 sendo eliminado da competição.

Além das competições nacionais, o Flamengo já veio ao Espírito Santo para competições continentais como a Copa Sul-Americana.

Casa cheia em 2016

Entre idas e vindas e diversas partidas no Kleber Andrade, uma partida contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro de 2016 foi marcada por casa cheia e até um apagão no estádio.

Mais de 21 mil pessoas foram ao Klebão e presenciaram a partida válida pela 12ª rodada do Brasileirão daquele ano. Logo no começo da partida um apagão fez com que o jogo ficasse paralisado por cerca de seis minutos.

O único gol da partida saiu aos 18 minutos do primeiro tempo, com gol solitário de Ederson, antigo camisa 10 do Flamengo. O clube carioca pressionou durante o restante da partida, mas não ampliou o placar.

Com um retrospecto positivo nas partidas em solo capixaba, a expectativa para o duelo contra o Madureira é de casa cheia. Além do bom momento do clube, e do retorno após cinco anos, a torcida rubro-negra deve comparecer em peso para matar a saudade.

Ingressos seguem à venda

Os ingressos para o jogo entre Flamengo e Madureira, que vai acontecer no próximo dia 18, às 19 horas, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pelo Campeonato Carioca, já estão à venda em lojas e shoppings da Grande Vitória. Todos os torcedores terão direito a pagar meia entrada, em uma campanha solidária.

Quem doar um quilo de alimento não perecível terá direito a pagar meia-entrada, no valor de R$ 200,00. De acordo com os organizadores da partida, os produtos arrecadados serão doados para as vítimas das recentes chuvas no Estado.

A meia-entrada também é válida para estudantes e idosos, mediante apresentação de documentos. A entrada inteira custa R$ 400,00. Bebês de até um ano não pagam ingresso.

Os ingressos estão à venda nas lojas Ademar Cunha (Cariacica, Laranjeiras, Novo México e Guarapari), Los Sport (shoppings Boulevard, Moxuara e Mestre Álvaro), Casa do Torcedor (OK Supermercado) e Lojas do Flamengo (shoppings Vitória, Boulevard e Vila Velha).

Descontos para assinantes do Clube A Gazeta

Assinantes do Clube A Gazeta têm direito a 15% de desconto no valor do ingresso, inclusive a meia-entrada solidária, que custa R$ 200,00 para quem doar um quilo de alimento não perecível. O benefício é válido para os primeiros 500 ingressos adquiridos por assinantes.

A promoção é válida somente na compra do ingresso de forma presencial na loja do Flamengo, localizada no Shopping Vitória, e nas Lojas Ademar Cunha de Cariacica (Av. Expedito Garcia, 771 - Campo Grande) e Laranjeiras (Av. Central, 515 - Parque Residencial Laranjeiras).

Para ativar o desconto, é necessário solicitar o QR Code do Clube de A Gazeta na loja vendedora do ingresso e fazer a leitura do código. O assinante será encaminhado para uma página onde deverá digitar o CPF do titular para comprovar que a assinatura está ativa. Além disso, os assinantes também podem concorrer a sorteios de ingressos para o jogo ao longo da semana.

Quem quiser aproveitar esse e outros benefícios do Clube de A Gazeta, basta fazer assinatura com planos a partir de R$ 1,99 ao mês. Acesse o site: clube.agazeta.com.br/loja

Ônibus extra para transporte de torcedores

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiro do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) terá uma programação especial para atender os torcedores que desejarem assistir ao jogo.

Vale frisar que, diferente das partidas anteriores realizadas no Kleber Andrade, a Ceturb-ES não irá disponibilizar uma linhas expressas saindo da Praça do Papa, em Vitória, e também da Prainha, em Vila Velha, com destino ao estádio.

Serão 20 carros extras que estarão nos terminais da Grande Vitória para garantir o transporte público na chegada ao evento, e por ser um dia útil, toda a frota estará rodando normalmente. Pouco antes do fim da partida, por volta das 20h30, veículos de reserva estarão de prontidão nas proximidades do estádio, que serão acionados por agentes da companhia conforme a demanda.

A Guarda Municipal de Cariacica orientou que o embarque dos torcedores, tanto no sentido Viana quanto no sentido Vitória, será feito na pista lateral da BR-262, próximo à entrada do Kleber Andrade, para evitar a travessia da rodovia.