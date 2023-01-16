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Pombo arrependido

Richarlison pede desculpas a Martinelli após confusão em clássico inglês

Jogador capixaba não cumprimentou brasileiro que atua no time rival e bateu boca com jogadores do Arsenal durante e após o jogo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2023 às 11:42

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 11:42

Richarlison voltou aos gramados após quase um mês tratando lesão
Richarlison voltou aos gramados após quase um mês tratando lesão Crédito: Reprodução / Instagram
O atacante capixaba Richarlison protagonizou cenas inusitadas em sua volta aos gramados após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O camisa 9 do Tottenham e da Seleção se recuperava de uma lesão no tendão da coxa e voltou a jogar no clássico entre Tottenham e Arsenal, pelo Campeonato Inglês.
Richarlison não começou como titular e estava se aquecendo quando câmeras flagraram o momento em que ele aparentava discutir com Gabriel Martinelli, companheiro de Seleção Brasileira, mas jogador do time rival.
O jogador dos Gunners estendeu a mão para cumprimentar Richarlison, que o ignorou. A imagem rapidamente correu o mundo e os rumores sobre uma crise entre os dois brasileiros se instaurou. Mas logo ao fim da partida, o capixaba se desculpou e explicou a situação.
“Teve uma falta que o juíz deu e eu pedi para ele (Martinelli) parar de se jogar. Mas na hora, de sangue quente, acabei não dando a mão para ele. Ele foi dar a mão e eu não quis. Peço desculpa para ele que, querendo ou não, é meu companheiro de Seleção. Faz parte. É um dérbi. Estávamos de cabeça quente e não quis dar a mão para ele ali”, disse Richarlison.
Além do impasse com Martinelli, Richarlison também se envolveu em outra confusão no clássico. A partida já estava encerrada quando o goleiro Ramsdale, do Arsenal, teria provocado a torcida do Tottenham.
Insatisfeito com a atitude do arqueiro, Richarlison discutiu com o adversário e uma confusão entre jogadores das duas equipes foi iniciada. Quando estavam próximos da linha de fundo e da torcida do Tottenham, Ramsdale chegou a ser atingido por um chute de um torcedor. Richarlison também se posicionou sobre a situcação.
“O que eu não gostei foi o goleiro deles ir comemorar em um desrespeito à nossa torcida ali. Fui cobrá-lo, pois eles têm a torcida deles e tem que comemorar com eles e não ficar de gracinha com a nossa torcida”, afirmou o Pombo.
Apesar dos esforços de Richarlison e companhia, o Tottenham acabou derrotado pelo Arsenal por 2 a 0.

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