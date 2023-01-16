Richarlison pede desculpas a Martinelli após confusão em clássico inglês

Richarlison voltou aos gramados após quase um mês tratando lesão Crédito: Reprodução / Instagram

O atacante capixaba Richarlison protagonizou cenas inusitadas em sua volta aos gramados após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O camisa 9 do Tottenham e da Seleção se recuperava de uma lesão no tendão da coxa e voltou a jogar no clássico entre Tottenham e Arsenal, pelo Campeonato Inglês.

Richarlison não começou como titular e estava se aquecendo quando câmeras flagraram o momento em que ele aparentava discutir com Gabriel Martinelli, companheiro de Seleção Brasileira, mas jogador do time rival.

O jogador dos Gunners estendeu a mão para cumprimentar Richarlison, que o ignorou. A imagem rapidamente correu o mundo e os rumores sobre uma crise entre os dois brasileiros se instaurou. Mas logo ao fim da partida, o capixaba se desculpou e explicou a situação.

O Vídeo do Richarlison Ignorando o Martinelli pra qm queria ver pic.twitter.com/wnmopiNkMK — Kiara ?? (@me_k1ara) January 15, 2023

“Teve uma falta que o juíz deu e eu pedi para ele (Martinelli) parar de se jogar. Mas na hora, de sangue quente, acabei não dando a mão para ele. Ele foi dar a mão e eu não quis. Peço desculpa para ele que, querendo ou não, é meu companheiro de Seleção. Faz parte. É um dérbi. Estávamos de cabeça quente e não quis dar a mão para ele ali”, disse Richarlison.

Richarlison pede desculpas para Gabriel Martinelli e explica discussão com Gabriel Magalhães.



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Além do impasse com Martinelli, Richarlison também se envolveu em outra confusão no clássico. A partida já estava encerrada quando o goleiro Ramsdale, do Arsenal, teria provocado a torcida do Tottenham.

Insatisfeito com a atitude do arqueiro, Richarlison discutiu com o adversário e uma confusão entre jogadores das duas equipes foi iniciada. Quando estavam próximos da linha de fundo e da torcida do Tottenham, Ramsdale chegou a ser atingido por um chute de um torcedor. Richarlison também se posicionou sobre a situcação.

“O que eu não gostei foi o goleiro deles ir comemorar em um desrespeito à nossa torcida ali. Fui cobrá-lo, pois eles têm a torcida deles e tem que comemorar com eles e não ficar de gracinha com a nossa torcida”, afirmou o Pombo.