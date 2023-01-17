  Confira onde assistir aos jogos do meio de semana dos estaduais de SP e Rio
Programação da semana

Confira onde assistir aos jogos do meio de semana dos estaduais de SP e Rio

Grandes clubes do Brasil entram em campo, na terça (17), na quarta (18) e na quinta (19) para mais uma rodada do Paulistão e do Cariocão 2023
Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 21:27

Torcedores de Flamengo, São Paulo e Fluminense, que entram em campo durante a semana Crédito: Divulgação
A bola já rolou para alguns campeonatos ao redor do Brasil. Agora, na terça (17), na quarta (18) e na quinta (19), chega a hora de grandes clubes do país entrarem em campo para mais uma rodada do Paulistão e do Cariocão 2023. Confira como e onde acompanhar o seu time do coração!

CAMPEONATO CARIOCA

  • MADUREIRA X FLAMENGO
Quando: Quarta-feira (18), às 19h
Local: Estádio Kleber Andrade, Cariacica
Transmissão: BandSports
  • FLUMINENSE X NOVA IGUAÇU
Quando: Terça-feira (17), às 21h10
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Transmissão: Band
  • VOLTA REDONDA X BOTAFOGO
  • Quando: Quinta-feira (19), às 19h30
  • Local: Raulino de Oliveira, Rio de Janeiro
  • Transmissão: BandSports
  • AUDAX X VASCO
  • Quando: Quinta-feira (19), às 21h30
  • Local: Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro
  • Transmissão: Band

CAMPEONATO PAULISTA 

  • CORINTHIANS X ÁGUA SANTA
Quando: Quarta-feira (18), às 19h30
Local: Neo Química Arena, São Paulo
Transmissão: Premiere e Paulistão Play
  • GUARANI X SANTOS
Quando: Quarta-feira (18), às 21h35
Local: Brinco de Ouro, Campinas
Transmissão: Premiere e Paulistão Play
  • FERROVIÁRIA x SÃO PAULO
Quando: Quinta-feira (19), às 19h30
Local: Fonte Luminosa, Araraquara
Transmissão: Premiere
  • BOTAFOGO-SP X PALMEIRAS
Quando: Quinta-feira (19), às 21h30
Local: Santa Cruz, Ribeirão Preto
Transmissão: SporTV e Premiere

