Confira onde assistir aos jogos do meio de semana dos estaduais de SP e Rio

A bola já rolou para alguns campeonatos ao redor do Brasil. Agora, na terça (17), na quarta (18) e na quinta (19), chega a hora de grandes clubes do país entrarem em campo para mais uma rodada do Paulistão e do Cariocão 2023. Confira como e onde acompanhar o seu time do coração!
CAMPEONATO CARIOCA
- MADUREIRA X FLAMENGO
Local: Estádio Kleber Andrade, Cariacica
Transmissão: BandSports
- FLUMINENSE X NOVA IGUAÇU
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Transmissão: Band
- VOLTA REDONDA X BOTAFOGO
- Quando: Quinta-feira (19), às 19h30
- Local: Raulino de Oliveira, Rio de Janeiro
- Transmissão: BandSports
- AUDAX X VASCO
- Quando: Quinta-feira (19), às 21h30
- Local: Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro
- Transmissão: Band
CAMPEONATO PAULISTA
- CORINTHIANS X ÁGUA SANTA
Local: Neo Química Arena, São Paulo
Transmissão: Premiere e Paulistão Play
- GUARANI X SANTOS
Local: Brinco de Ouro, Campinas
Transmissão: Premiere e Paulistão Play
- FERROVIÁRIA x SÃO PAULO
Local: Fonte Luminosa, Araraquara
Transmissão: Premiere
- BOTAFOGO-SP X PALMEIRAS
Local: Santa Cruz, Ribeirão Preto
Transmissão: SporTV e Premiere