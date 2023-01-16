Conmebol promete prêmio milionário ao Flamengo caso seja campeão Mundial

Representante da América do Sul no Mundial de Clubes, o Flamengo ganhou mais um incentivo para conquistar o tão sonhado título. Nesta segunda-feira (16), o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, anunciou que vai premiar a equipe brasileira com um valor de 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 25 milhões), caso vença o torneio.
A competição acontece entre os dias 1 e 11 de fevereiro, em Marrocos. Em sorteio realizado no última dia 13 de janeiro, a equipe brasileira enfrentará o vencedor do duelo entre Al-Hilal (adversário recente do Flamengo no Mundial de 2019) e Wyad Casablanca (atual campeão marroquino).
A semifinal acontece no dia 7, na cidade de Tânger. Caso avance para a final da competição, os brasileiros disputam o título no dia 11, na cidade de Rabat.