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Incentivo extra

Conmebol promete prêmio milionário ao Flamengo caso seja campeão Mundial

Presidente da entidade, Alejandro Domínguez, anunciou nas redes sociais a premiação de 5 milhões de dólares (quase R$ 25 milhões), para incentivar o Rubro-Negro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2023 às 18:03

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 18:03

Competição acontece entre os dias 1 a 11 de fevereiro, no Marrocos
Competição acontece entre os dias 1 a 11 de fevereiro, no Marrocos Crédito: FIFA/Divulgação
Representante da América do Sul no Mundial de Clubes, o Flamengo ganhou mais um incentivo para conquistar o tão sonhado título. Nesta segunda-feira (16), o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, anunciou que vai premiar a equipe brasileira com um valor de 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 25 milhões), caso vença o torneio.
A competição acontece entre os dias 1 e 11 de fevereiro, em Marrocos. Em sorteio realizado no última dia 13 de janeiro, a equipe brasileira enfrentará o vencedor do duelo entre Al-Hilal (adversário recente do Flamengo no Mundial de 2019) e Wyad Casablanca (atual campeão marroquino).
A semifinal acontece no dia 7, na cidade de Tânger. Caso avance para a final da competição, os brasileiros disputam o título no dia 11, na cidade de Rabat.

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