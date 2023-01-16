Conmebol promete prêmio milionário ao Flamengo caso seja campeão Mundial

Competição acontece entre os dias 1 a 11 de fevereiro, no Marrocos Crédito: FIFA/Divulgação

Representante da América do Sul no Mundial de Clubes, o Flamengo ganhou mais um incentivo para conquistar o tão sonhado título. Nesta segunda-feira (16), o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, anunciou que vai premiar a equipe brasileira com um valor de 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 25 milhões), caso vença o torneio.

A América do Sul quer mais glórias esportivas! A @CONMEBOL concederá um prêmio adicional de USD 5.000.000 ao @Flamengo, campeão da @LibertadoresBR, se ganhar o Mundial de Clubes. É um forte incentivo para o representante de nosso continente neste torneio. — Alejandro Domínguez (@agdws) January 16, 2023

A competição acontece entre os dias 1 e 11 de fevereiro, em Marrocos. Em sorteio realizado no última dia 13 de janeiro, a equipe brasileira enfrentará o vencedor do duelo entre Al-Hilal (adversário recente do Flamengo no Mundial de 2019) e Wyad Casablanca (atual campeão marroquino).