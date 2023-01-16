CBF faz sorteio e define Criciúma na Copa do Brasil; Guarani está fora

Sorteio foi transmitido ao vivo e definiu que o Criciúma herdará a vaga na competição Crédito: Reprodução/CBF

Após polêmica para definir a última vaga na Copa do Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou o Criciúma na competição. Na tarde desta segunda-feira, a entidade fez um sorteio, transmitido ao vivo, entre o time catarinense e o Guarani, que ficaram empatados no Ranking Nacional de Clubes.

Representantes dos dois times e também das federações estaduais estavam presentes. Foram colocados 10 bolas em um pote, cinco de cada time, e a bola sorteada foi a do Criciúma.

Rapidamente, o time catarinense comemorou nas redes sociais, enquanto o Guarani não se manifestou. Quando houve a definição por sorteio, porém, os dois clubes emitiram nota oficial afirmando que não iriam medir esforços para participarem da competição. Com isso, é esperado que o clube paulista estude suas opções jurídicas.

ENTENDA O CASO

O Estado de São Paulo tem direito a cinco vagas na Copa do Brasil via competições estaduais: três pelo Paulistão, uma pelo Troféu do Interior e uma pela Copa Paulista. Os três melhores times do Paulistão que ainda não estavam classificados por outros critérios foram Red Bull Bragantino, Ituano e São Bernardo.

Entretanto, o Ituano foi campeão do Troféu do Interior, o que deixou margem para interpretação, já que o regulamento não informou se a vaga iria para o vice-campeão ou seguiria a lista do Paulistão. Se a lista do Paulistão fosse seguida, o Guarani seria quem ficaria com a vaga. No fim de dezembro, porém, a CBF decidiu que a vaga pertence ao vice-campeão do Troféu do Interior, o Botafogo.

Além das competições estaduais, os dez melhores clubes no ranking da CBF que ainda não estão classificados por outros critérios também possuem direito a vaga. Foi justamente a última posição que ficou empatada entre Guarani e Criciúma, o que fez a entidade optar pelo sorteio.

NOVOS CRITÉRIOS PARA 2024

A polêmica fez a CBF mudar os critérios de classificação para 2024. As dez vagas via Ranking Nacional foram removidas e repassadas às federações, que agora terão 80 vagas. A entidade, porém, passou a definir com mais detalhes como essas vagas serão distribuídas e também precisará aprovar os regulamentos de torneios seletivos.