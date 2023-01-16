Na próxima quarta-feira (18), às 19h, Madureira e Flamengo se enfrentam no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O torcedor capixaba terá a oportunidade de ver o rubro-negro carioca ao vivo depois de quase 5 anos.
O perfil oficial do Flamengo publicou um vídeo do atacante Pedro convocando a torcida a estar presente no estádio para acompanhar a equipe.
“Fala galera de Cariacica. Vamos nos reencontrar nesta quarta-feira, queremos ver todos vocês lá apoiando o Mengão. Saudações rubro-negras, tamo junto”, declarou Pedro.
Camisa 9 do Fla, Pedro chama torcida do ES para jogo no Kleber Andrade
O elenco principal do rubro-negro estreou na competição no último domingo (15), na vitória diante da Portuguesa-RJ por 4 a 1. Para o jogo contra o Madureira, o treinador Vitor Pereira declarou que vai utilizar força máxima, visando dar ritmo aos jogadores para as disputas da Supercopa e do Mundial de Clubes.