Pedro marcou um jogo e deu duas assistências no jogo contra a Portuguesa-RJ Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Na próxima quarta-feira (18), às 19h, Madureira e Flamengo se enfrentam no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O torcedor capixaba terá a oportunidade de ver o rubro-negro carioca ao vivo depois de quase 5 anos.

O perfil oficial do Flamengo publicou um vídeo do atacante Pedro convocando a torcida a estar presente no estádio para acompanhar a equipe.

Alô, Nação!



O @Pedro9oficial deu o papo! Quarta-feira, às 19h, temos um encontro marcado em Cariacica! Madureira x Flamengo! Esperamos vocês lá! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/yY2rb02EVO — Flamengo (@Flamengo) January 16, 2023

“Fala galera de Cariacica. Vamos nos reencontrar nesta quarta-feira, queremos ver todos vocês lá apoiando o Mengão. Saudações rubro-negras, tamo junto”, declarou Pedro.

Your browser does not support the audio element. Camisa 9 do Fla, Pedro chama torcida do ES para jogo no Kleber Andrade