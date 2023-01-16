Flamengo chega ao ES na noite de terça (17) para jogo no Kleber Andrade

Pedro está entre os cotados para começar jogando na partida contra o Madureira no Klebão Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

O Flamengo volta ao Espírito Santo para partida contra o Madureira, na próxima quarta-feira (18) , às 19 horas, no Kleber Andrade, em Cariacica , e o torcedor capixaba pode se preparar para ver os principais nomes do elenco flamenguista em campo.

Após a goleada sobre a Portuguesa no último domingo, o treinador Vitor Pereira confirmou que o Rubro-Negro vem como time principal ao ES . O elenco irá desembarcar no Aeroporto de Vitória na terça-feira (17), por volta de 18h55.

Como já confirmado pela reportagem de A Gazeta, a delegação com 80 pessoas chega ao Espírito Santo em voo fretado. De acordo com informações preliminares, a princípio, o time sairá da aeronave diretamente para um ônibus no pátio que os levará até o hotel, sem contato com os torcedores no saguão.

Ingressos

A venda de ingressos para a partida contra o Madureira segue em lojas físicas e também pela internet. Assinantes do Clube A Gazeta possuem desconto de 15% na compra (válido para os primeiros 500 compradores).

Quem doar um quilo de alimento não perecível terá direito a pagar meia-entrada, no valor de R$ 200,00. Conforme os organizadores da partida, os produtos arrecadados serão doados para vítimas das recentes chuvas no Estado.

A meia-entrada também é válida para estudantes e idosos, mediante apresentação de documentos. A entrada inteira custa R$ 400,00. Bebês de até um ano não pagam ingresso.

Os ingressos estão à venda desde terça-feira (10) nas lojas Ademar Cunha (Cariacica, Laranjeiras, Novo México e Guarapari), Los Sport (shoppings Boulevard, Moxuara e Mestre Álvaro), Casa do Torcedor (OK Supermercado) e Lojas do Flamengo (shoppings Vitória, Boulevard e Vila Velha).

Clube do Assinante

Assinantes do Clube A Gazeta têm direito a 15% de desconto no valor do ingresso, inclusive a meia-entrada solidária, que custa R$ 200,00 para quem doar um quilo de alimento não perecível. A promoção é válida somente na compra do ingresso de forma presencial na loja do Flamengo, localizada no Shopping Vitória, e nas Lojas Ademar Cunha de Cariacica (Av. Expedito Garcia, 771 - Campo Grande) e Laranjeiras (Av. Central, 515 - Parque Residencial Laranjeiras).

Partida no Klebão