Confira como acompanhar os Campeonatos Estaduais em 2023

Fluminense, no Rio, Palmeiras, em São Paulo, Atlético, em Minas, e Real Noroeste, no Espírito Santo, são os atuais campeões de seus respectivos estados Crédito: Reprodução / Redes Sociais e Flickr

A temporada 2023 já começou aquecida com a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas os profissionais entram em campo a partir de agora. Depois da estreia antecipada do Flamengo no Campeonato Carioca, na quinta-feira (12), o próximo fim de semana marca a abertura oficial dos principais Estaduais do Brasil.

Para ajudar o torcedor, A Gazeta apresenta onde será possível acompanhar os jogos dos Estaduais, entre TV aberta, fechada, plataformas de streaming e transmissões online.

CAMPEONATO CARIOCA

Os direitos de exibição do Campeonato Carioca foram adquiridos pela Band, na TV aberta, que deverá mostrar dois jogos por rodada. Além disso, na TV fechada, 50 jogos serão transmitidos pela Bandsports.

Dos 12 clubes do Cariocão, apenas Vasco e Botafogo não assinaram com a Band e não terão partidas transmitidas pelo canal quando forem mandantes. As duas equipes fecharam contrato com a Cazé TV, no canal do streamer Casimiro, no YouTube.

CAMPEONATO PAULISTA

O Paulistão terá transmissões na TV aberta, TV fechada e também na internet.

Na TV Record, será transmitido um jogo por rodada. No YouTube (gratuito), também será exibida uma partida a cada rodada, assim como no R7/PlayPlus (sempre a mesma da TV Record).

Já nos canais fechados, a TNT fará a transmissão de duas partidas por rodada na fase de grupos, sendo uma delas exclusiva, e mais uma partida exclusiva nas quartas de final. Além disso, o canal adquiriu o direito de transmitir uma partida da semifinal e também as duas finais.

No pay-per-view, o Premiere tem os direitos de transmissão de todos os jogos do Paulistão 2023 (exceto os exclusivos da TNT).

No streaming pago, HBO Max/Estádio TNT Sports transmitem as mesmas partidas da TNT. O streaming do Premiere tem a mesma oferta do pay-per-view, mas também oferece venda via GloboPlay ou Amazon Prime Video. O Paulistão Play, serviço da Federação Paulista de Futebol (FPF), transmite as mesmas partidas do pacote da Premiere.

CAMPEONATO CAPIXABA

O Capixabão 2023 vai começar com o jogo entre Serra e Estrela do Norte no próximo dia 19, às 20 horas, no Robertão, na Serra. A TV Educativa fará a transmissão de 41 partidas na primeira fase e também exibirá os duelos decisivos das quartas de final, semifinais e as duas partidas da grande final.

A única exceção são 4 dos 5 jogos da 9ª rodada, que acontecerão simultaneamente no dia 11 de março, às 15 horas.

CAMPEONATO MINEIRO

Assim como o Campeonato Paulista, a competição em terras mineiras terá amplas opções de transmissão. Na TV aberta, a Globo Minas fará a transmissão de um jogo por semana, sempre aos sábados, às 16h30. Já em canais fechados, o direito de transmissão é da Sportv, com cinco partidas da fase de grupos.

No pay-per-view, o Premiere detém os direitos das partidas de América, Atlético e Cruzeiro. No serviço de streaming aberto da Federação Mineira de Futebol, o Futebol Mineiro.TV, serão transmitidos os jogos que não envolvem os três clubes da capital mineira.

CAMPEONATO BAIANO

Partindo para o Nordeste, as transmissões da TV aberta ficam por conta da TVE Bahia, com 44 jogos em todo o campeonato. Já no streaming gratuito, YouTube e o Facebook da TVE também fazem a exibição dos jogos.

CAMPEONATO CEARENSE

O Cearense 2023 também fica por conta da TV aberta e de streamings. Na TV aberta, a TV Cidade detém o direito de 18 partidas ao longo do campeonato. No streaming, a FCF TV transmite os jogos que não estão na programação da TV Cidade.

CAMPEONATO PARANAENSE

Os torcedores do Paraná terão que desembolsar de R$ 87,90 a R$ 129,90 para assistir às partidas do clube do coração. No streaming pago, o FutebolParanaense.TV faz a transmissão de todos os jogos por R$ 129,90 por pacote que vale por toda a competição.

A TV Coxa Prime, que é operada pela NSports, faz um pacote de vendas com todos os jogos do Coritiba por R$ 109,90 para não sócios e R$ 87,90 para sócios do clube.

O serviço do Athletico-PR, o Furacão Live, também transmite a competição, mostrando todos os jogos do rubro-negro paranaense, dentro ou fora de casa.

CAMPEONATO GAÚCHO

O Gauchão 2023 terá quatro opções de transmissão. Na TV aberta, a RBS TV transmite um jogo por semana, sempre aos sábados, às 16h30. Na TV fechada, a Sportv detém o direito de algumas partidas do Gauchão, mas ainda não há um padrão definido na tabela oficial.