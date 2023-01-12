Messi e Cristiano Ronaldo podem se enfrentar em amistoso na Arábia Saudita

Messi vive grande fase na carreira e Cristiano encara novo desafio na Arábia Saudita Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Três anos após seu último encontro, os dois superastros mais populares do futebol, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, com 12 Bolas de Ouro entre eles, se encontram na Copa da Temporada de Riade, organizada pela Saudi General Entertainment Authority como parte das atividades da Temporada de 2022 de Riade.

O encontro, que está previsto para acontecer em 19 de janeiro no Estádio King Fahad, em Riade, impulsionou os pedidos de bilhetes para comparecer à partida para mais de 2 milhões, de 170 países.

A equipe das estrelas do Al-Hilal e do Al-Nassr será liderada pelo treinador internacional Marcelo Gallardo, e a partida será administrada por árbitros Sauditas.