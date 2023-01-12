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Duelo de Titãs

Messi e Cristiano Ronaldo podem se enfrentar em amistoso na Arábia Saudita

Dois dos maiores craques da geração atual do futebol estarão frente a frente no dia 19 de janeiro em partida do PSG contra um combinado de jogadores do Campeonato Saudita
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 jan 2023 às 12:18

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 12:18

Messi vive grande fase na carreira e Cristiano encara novo desafio na Arábia Saudita
Messi vive grande fase na carreira e Cristiano encara novo desafio na Arábia Saudita Crédito: Reprodução / Redes Sociais
Três anos após seu último encontro, os dois superastros mais populares do futebol, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, com 12 Bolas de Ouro entre eles, se encontram na Copa da Temporada de Riade, organizada pela Saudi General Entertainment Authority como parte das atividades da Temporada de 2022 de Riade.
O encontro, que está previsto para acontecer em 19 de janeiro no Estádio King Fahad, em Riade, impulsionou os pedidos de bilhetes para comparecer à partida para mais de 2 milhões, de 170 países.
A equipe das estrelas do Al-Hilal e do Al-Nassr será liderada pelo treinador internacional Marcelo Gallardo, e a partida será administrada por árbitros Sauditas.
O entretenimento e a diversão se multiplicarão com a presença de craques da Copa do Mundo, como Neymar, Mbappe e Hakimi, pelo Paris Saint-Germain, e estrelas da equipe nacional Saudita, como Salem Al-Dawsari e Saleh Al-Shehri, que marcou os gols da vitória saudita sobre a Argentina na partida entre as duas equipes na última edição da Copa do Mundo.

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