Messi brilha na volta ao PSG em jogo com homenagens a Pelé

PARIS - Lionel Messi foi a campo nesta quarta-feira (11), em seu primeiro jogo após o título mundial conquistado pela seleção argentina no final do ano passado, e balançou a rede na vitória por 2 a 0 do Paris Saint-Germain sobre o Angers, no Parque dos Príncipes, pela 18ª rodada do Campeonato Francês.

O outro gol parisiense foi marcado por Hugo Ekitike, servido por Mukiele, que também deu o passe para o gol do astro argentino. O PSG é o líder da competição, com 47 pontos.

Messi e Neymar entraram em campo com camiseta em homenagem a Pelé Crédito: FRANCOIS MORI/AP

Messi ganhou folga extra depois de ter conduzido sua nação ao tricampeonato da Copa do Mundo , no Catar, e se reapresentou na semana passada. Apesar disso, ficou de fora do jogo de sexta-feira (6), contra o Châteauroux, pela Copa da França. Foi cogitada uma homenagem a ele no Parque dos Príncipes, porém nada especial foi organizado, até porque a vítima na decisão do Mundial foi a seleção francesa.

O jogo desta quarta (11) marcou também o retorno de Neymar, que ficou de fora dos últimos dois compromissos do PSG. O brasileiro cumpriu suspensão por expulsão na partida contra o Lens, pela liga nacional, e foi poupado do duelo da Copa da França. O atacante Mbappé o lateral-direito Hakimi não jogaram porque estão de folga.

Antes do início da partida, os jogadores do PSG fizeram o aquecimento no gramado vestindo camisetas em homenagem ao Rei Pelé , morto no dia 29 de dezembro. A peça de roupa era estampada com o rosto do Atleta do Século, acompanhado da frase: 'Eterno Pelé', em português. Também houve um minuto de aplausos antes do jogo e imagem de Pelé no telão do Parque dos Príncipes no intervalo.