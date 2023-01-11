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Campeonato Francês

Messi brilha na volta ao PSG em jogo com homenagens a Pelé

Em seu primeiro jogo após a conquista do título pela Argentina, craque marcou um dos gols na vitória de 2 a 0 sobre o Angers
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 jan 2023 às 19:52

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 19:52

PARIS - Lionel Messi foi a campo nesta quarta-feira (11), em seu primeiro jogo após o título mundial conquistado pela seleção argentina no final do ano passado, e balançou a rede na vitória por 2 a 0 do Paris Saint-Germain sobre o Angers, no Parque dos Príncipes, pela 18ª rodada do Campeonato Francês.
O outro gol parisiense foi marcado por Hugo Ekitike, servido por Mukiele, que também deu o passe para o gol do astro argentino. O PSG é o líder da competição, com 47 pontos.
Os jogadores Lionel Messi e Neymar, do Paris Saint-Germain, entram em campo com camiseta em homenagem ao ex-jogador Pelé
Messi e Neymar entraram em campo com camiseta em homenagem a Pelé Crédito: FRANCOIS MORI/AP
Messi ganhou folga extra depois de ter conduzido sua nação ao tricampeonato da Copa do Mundo, no Catar, e se reapresentou na semana passada. Apesar disso, ficou de fora do jogo de sexta-feira (6), contra o Châteauroux, pela Copa da França. Foi cogitada uma homenagem a ele no Parque dos Príncipes, porém nada especial foi organizado, até porque a vítima na decisão do Mundial foi a seleção francesa.
O jogo desta quarta (11) marcou também o retorno de Neymar, que ficou de fora dos últimos dois compromissos do PSG. O brasileiro cumpriu suspensão por expulsão na partida contra o Lens, pela liga nacional, e foi poupado do duelo da Copa da França. O atacante Mbappé o lateral-direito Hakimi não jogaram porque estão de folga.
Antes do início da partida, os jogadores do PSG fizeram o aquecimento no gramado vestindo camisetas em homenagem ao Rei Pelé, morto no dia 29 de dezembro. A peça de roupa era estampada com o rosto do Atleta do Século, acompanhado da frase: 'Eterno Pelé', em português. Também houve um minuto de aplausos antes do jogo e imagem de Pelé no telão do Parque dos Príncipes no intervalo.
A vitória parisiense começou a ser construída ainda aos quatro minutos, quando Mukiele, substituto de Hakimi na ala direita, recebeu de Messi e cruzou para Ekitike completar para dentro do gol. Depois disso, a rede só voltou a ser balançada aos 26 minutos do segundo tempo, quando Messi ficou na cara do gol após novo passe de Muikiele e colocou na rede. O lance chegou a ser anulado por impedimento, mas o VAR validou em seguida.

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