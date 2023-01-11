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Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo será realizada em Brasília

CBF definiu que disputa entre o campeão brasileiro e o da Copa do Brasil vai acontecer no dia 29 de janeiro, no estádio Mané Garrincha
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 jan 2023 às 17:21

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 17:21

SÃO PAULO - A CBF definiu nesta quarta-feira (11) o palco da Supercopa do Brasil. O duelo entre Palmeiras e Flamengo, campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil, respectivamente, será disputado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida está marcada para o dia 29 deste mês, às 16 horas.
EstÃ¡dio Nacional de BrasÃ­lia ManÃ© Garrincha (Marcello Casal Jr./AgÃªncia Brasil)
Estádio Mané Garrincha vai sediar a Supercopa do Brasil pela terceira vez Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
A decisão saiu após reuniões remotas entre Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, e Leila Pereira e Rodolfo Landim, presidentes de Palmeiras e Flamengo, respectivamente. Primeiro houve um bate-papo informal por telefone. Depois encontros virtuais, até o martelo ser batido nesta quarta (11).
Falta apenas definir o dia em que começa a venda de ingressos aos torcedores das duas equipes, que têm dominado o futebol brasileiro nos últimos anos.
Além de Brasília, a CBF tinha mais três propostas em mãos: Recife, Salvador e Orlando, nos Estados Unidos, esta a última a oficializar seu interesse em ser sede do duelo. A Arena Castelão, em Fortaleza, havia se habilitado no ano passado para receber a Supercopa, mas o gramado do estádio está sendo trocado e a previsão é de que a obra só termine em março.
O estádio Mané Garrincha sempre foi favorito para receber a partida. A CBF avaliou outros locais depois dos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes por meio das caravanas bolsonaristas no domingo (8) e a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal até o dia 31 de janeiro decretada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para restabelecer a ordem pública, mas nunca descartou Brasília.
A CBF conversou com as autoridades federais e do Distrito Federal e ouviu que não haverá problemas quanto à segurança dentro do estádio e nos arredores. O Mané Garrincha foi palco da Supercopa em duas das últimas três edições, em 2020 e 2021.
A competição foi recriada pela CBF em 2020. O Flamengo participou das três edições. Foi campeão em 2020 e 2021 e ficou com o vice no ano passado ao ser derrotado nos pênaltis pelo Atlético Mineiro.
O Palmeiras jogará a competição pela segunda vez. Em 2020, viu escapar nos pênaltis a chance de levantar o troféu que ainda não tem. A derrota foi justamente para o Flamengo. Será, portanto, uma oportunidade de revanche para o time paulista.

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