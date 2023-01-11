Aos 38 anos, zagueiro Miranda anuncia aposentadoria do futebol

Miranda usou as redes sociais para anunciar a aposentadoria Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Ídolo do São Paulo e ex-capitão da Seleção Brasileira, o zagueiro Miranda anunciou nesta quarta-feira (11) sua aposentadoria do futebol. Aos 38 anos, ele estava sem clube desde que deixou o time do Morumbi em novembro, antes do início da Copa do Mundo do Catar.

"Estou aqui para contar para vocês que chegou o momento de dizer adeus. Se o futebol fosse uma pessoa, depois de tudo que vivi, diria que foi emocionante, que vivemos uma coisa inexplicável, mas chegou o momento de ser o João Miranda", disse o agora ex-jogador, em suas redes sociais. "Eu como seguidor do futebol vou continuar apaixonado, mas de uma forma diferente, como torcedor."

Miranda agradeceu aos torcedores dos clubes que defendeu, especialmente o Coritiba e o São Paulo, onde se tornou ídolo. "Todos aqueles que torceram, em especial o Coritiba, onde comecei, todos os torcedores do Sochaux, aos torcedores são-paulinos, quero apenas dizer muito obrigado por todas as emoções que vivemos e compartilhamos juntos. Pelo Atlético, quero agradecer por todas as oportunidades que vocês me deram", afirmou, antes de listar os demais clubes que defendeu na carreira, como o Atlético de Madrid e a Inter de Milão.

TRAJETÓRIA

Miranda iniciou sua vitoriosa trajetória profissional no Coritiba, em 2004. No ano seguinte, se transferiu para o futebol francês, onde defendeu o Sochaux. Ele voltou ao Brasil em 2006 para fazer história com a camisa do São Paulo. Foi no clube que conquistou alguns dos títulos mais importantes, entre os 15 que faturou ao longo da carreira.

Ele foi tricampeão brasileiro entre 2006 e 2008 e campeão paulista em 2021, em sua segunda passagem pelo clube. Também brilhou com a camisa do Atlético de Madrid, time pelo qual levantou mais taças, entre elas a da Liga Europa (na temporada 2011/12), do Campeonato Espanhol (2013/2014) e da Copa do Rei (2012/2013).

"Não mudaria nenhuma vírgula porque tudo o que fiz e que conquistei foi de uma maneira honrosa e digna. Hoje posso parar com a cabeça tranquila, posso deitar no travesseiro porque aquele super-herói ficou para a história", declarou o zagueiro.