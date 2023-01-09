Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Capixabas que jogaram com Dinamite no Vasco prestam homenagem ao ídolo
"Pessoa exemplar e de calma inigualável"

Capixabas que jogaram com Dinamite no Vasco prestam homenagem ao ídolo

Geovani Silva e Ricardo França prestaram homenagens ao ex-atacante, que morreu no último domingo (8)
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

09 jan 2023 às 17:00

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 17:00

Roberto Dinamite faleceu no último domingo (8), em decorrência de um câncer no intestino
Roberto Dinamite faleceu no último domingo (8), em decorrência de um câncer no intestino Crédito: Reprodução / Redes Sociais
Craque do Vasco da Gama durante duas décadas, Roberto Dinamite morreu no último domingo (8), em decorrência de um câncer no intestino. O velório do jogador ficou marcado por homenagens de grandes parceiros do futebol e também de mensagens de carinho vindas de todo o mundo.
Ao longo de quase três décadas defendendo o Vasco da Gama, Roberto Dinamite atuou com centenas de jogadores. Entre eles, estão dois capixabas. Geovani Silva e Ricardo França foram companheiros do atacante nos anos 1980 e lembram com carinho do velho “Bob”, como também era conhecido o ídolo vascaíno.
"Atuar com Roberto era fácil. Era um centroavante de alto nível. Cheguei ao Rio de Janeiro em 1982 e tive a oportunidade de jogar vários anos com ele", iniciou Geovani, que encerrou sua primeira passagem pelo Vasco em 1989, mesmo ano em Roberto se transferiu para a Portuguesa de Desportos (SP).
O jogador capixaba também valorizou a capacidade de Roberto Dinamite em encantar torcedores de todos os clubes. "O jogador que o Roberto foi todo mundo sabe. O grande ídolo do Vasco, grande artilheiro nacional, uma pessoa querida por todo mundo", frisou.
O ex-meia também exaltou a humildade de Roberto Dinamite, lembrando que o ídolo não deixava que a fama abalasse seus objetivos com a equipe vascaína. "As lembranças que teremos do Roberto sempre serão boas. Ele era uma pessoa que não se preocupava em ser o protagonista, mas, sim, coadjuvante, como dizem. Não tinha essa onda de que queria ser melhor do que ninguém, mesmo sendo de alto nível”, contou Geovani.
O capixaba ainda citou uma postura humilde de Dinamite quando Romário começou a se destacar no time profissional do Vasco, em 1985. “Quando subiu para o profissional, em 1985, Romário jogava de 11, como um falso ponta-esquerda. Mas Roberto passou a sair da área para dar espaço para o Romário fazer gol. Esse era o caráter do Roberto. Ele não estava preocupado em ser artilheiro, mas com o Vasco para ganhar títulos", destacou Geovani.
Para França, Dinamite era uma pessoa exemplar. “Roberto, além de excelente jogador, era um ótimo amigo. De uma simplicidade muito grande, um cidadão muito exemplar”, iniciou o ex-jogador, que atuou pelo Vasco entre 1988 e 1995.
“Dinamite passava uma tranquilidade absoluta dentro de campo. Ele nos orientava sem gritar, com uma calma inigualável”, complementou França.
Na memória, França guarda com carinho o momento de sua estreia no time profissional do Vasco, em 1988. “No dia da minha estreia, ele me disse: ‘Tenha calma. Faça tudo o que você fazia no sub-20 e tudo dará certo'”, lembrou o ex-meia.
Elenco do Vasco em 1988; Entre os jogadores agachados, França está no centro ao lado de Roberto Dinamite, à sua direita
Elenco do Vasco em 1988; Entre os jogadores agachados, França está no centro ao lado de Roberto Dinamite, à sua direita Crédito: Arquivo Pessoal / Ricardo França

LEIA MAIS SOBRE ROBERTO DINAMITE

Dinamite atuou pelo Rio Branco e esteve em jogo com recorde de público no ES

Velório de Dinamite tem fila de fãs, choro de Edmundo e homenagens

Vasco estuda eternizar camisa 10 em homenagem a Roberto Dinamite

Clubes brasileiros dão adeus a Roberto Dinamite

'Eterno gigante': autoridades prestam homenagens a Roberto Dinamite

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Clube vasco da gama Esportes Futebol Futebol Capixaba Dinamite
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados