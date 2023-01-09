  Vasco estuda eternizar camisa 10 em homenagem a Roberto Dinamite
Eterno!

Vasco estuda eternizar camisa 10 em homenagem a Roberto Dinamite

Presidente do Vasco, Jorge Salgado, afirmou que o clube estuda maneiras de homenagear permanentemente seu ídolo máximo, Roberto Dinamite, que morreu neste domingo (8), aos 68 anos
Agência FolhaPress

09 jan 2023 às 09:02

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 09:02

Dinamite foi homenageado e muito celebrado no Vasco Crédito: Divulgação/Vasco
Presidente do Vasco, Jorge Salgado afirmou que o clube estuda maneiras de homenagear permanentemente seu ídolo máximo, Roberto Dinamite, que morreu neste domingo (8), aos 68 anos.
O dirigente afirmou, em entrevista ao "Troca de Passes", do SporTV, que o clube já tem "algumas sugestões" de homenagens, e que eternizar a camisa 10 está entre elas.
O velório do ex-jogador será em São Januário e começa nesta segunda-feira (9).
O cartola ainda falou sobre a preparação para "fazer a melhor homenagem possível com esse tempo curto". 
O velório de Dinamite será aberto ao público, entre 10h e 19h (de Brasília). Já na manhã de terça-feira (10), entre 9h e 10h, o velório segue no estádio apenas para familiares e convidados. A causa da morte do ex-jogador não foi divulgada, mas ele vinha a mais de um ano tratando tumores na região do intestino.

LEIA MAIS SOBRE FUTEBOL

Clubes brasileiros dão adeus a Roberto Dinamite

'Eterno gigante': autoridades prestam homenagens a Roberto Dinamite

Ingressos para jogos de Flamengo e Fluminense no ES já estão à venda

Morre Gianluca Vialli, ex-jogador da seleção italiana de futebol

Vasco anuncia venda do meia Andrey ao Chelsea; Lucas Piton é apresentado

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

