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Ingressos para jogos de Flamengo e Fluminense no ES já estão à venda

Rubro-negro enfrenta no Madureira no dia 18, enquanto o tricolor encara o mesmo adversário no dia 22; ambas as partidas serão no Estádio Kleber Andrade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2023 às 21:15

Publicado em 06 de Janeiro de 2023 às 21:15

Estádio Kleber Andrade
Estádio Kleber Andrade vai receber dois jogos do Campeonato Carioca Crédito: Ricardo Medeiros
Já estão à venda os ingressos para os jogos que Flamengo e Fluminense vão fazer no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pelo Campeonato Carioca. O rubro-negro vai encarar o Madureira no dia 18, às 19 horas, enquanto o tricolor enfrentará o mesmo adversário no dia 22, às 18 horas.
O mando de campo das duas partidas pertence ao Madureira, que negociou com uma empresa para que as partidas sejam realizadas no Espírito Santo.
Os ingressos estão à venda no site ingressosa.com. Para o jogo do Flamengo, o valor da entrada inteira custará R$ 400,00 em todos os setores do estádio. O site ainda cobra uma taxa de R$ 60,00 no ato da venda.
Ingressos para jogos de Flamengo e Fluminense no ES já estão à venda
O valor da meia-entrada será de R$ 200,00, com taxa de R$ 30,00. De acordo com o site, a meia é válida para estudantes, idosos e adolescentes de 12 a 16 anos (desde que acompanhados dos pais ou de um responsável). Também pagará meia-entrada quem levar um quilo de alimento não-perecível. Bebês de até um ano não pagam ingresso.
No caso do jogo do Fluminense, a entrada inteira custa R$ 200,00, acrescida de uma taxa de R$ 30,00. A meia está à venda por R$ 100,00, com taxa de R$ 15,00, e, como no jogo do Flamengo, também é válida para estudantes, idosos, adolescentes e para quem levar um quilo de alimento não perecível.
Confira os detalhes e as regras para a venda de ingressos abaixo.

SERVIÇO

Divisão do Estádio Kleber Andrade para o jogo entre Flamengo e Madureira, pelo Campeonato Carioca
Divisão de setores do Estádio Kleber Andrade para o jogo entre Flamengo e Madureira, pelo Campeonato Carioca Crédito: Divulgação
  • Madureira x Flamengo
  • Local: Estádio Kleber Andrade (Cariacica)
  • Quando: 18 de janeiro (quarta-feira)
  • Horário: 19 horas
  • INGRESSOS
  • Venda online: www.ingressosa.com
  • Valores para os Setores: A, B, C e D (todos para a torcida do Flamengo) e B1 (para o Madureira)
  • Arquibancada inteira: R$ 400,00 + taxa de R$ 60,00
  • Arquibancada meia: R$ 200,00 + taxa de R$ 30,00 (As meias entradas serão de acordo com o benefício da lei, limitados 40% dos ingressos comercializados, conforme prevê a lei 12.933/2012)
  • Arquibancada meia solidária: R$ 200,00 + um quilo de alimento não-perecível
  • Madureira x Fluminense
  • Local: Estádio Kleber Andrade (Cariacica)
  • Quando: 22 de janeiro (domingo)
  • Horário: 18 horas
  • INGRESSOS
  • Venda online: www.ingressosa.com
  • Valores para os setores: A, B, C e D (todos para a torcida do Fluminense) e B1 (para o Madureira)
  • Arquibancada inteira: R$ 200,00 + taxa de R$ 30,00
  • Arquibancada meia: R$ 100,00 + taxa de R$ 15,00 (As meias entradas serão de acordo com o benefício da lei, limitados 40% dos ingressos comercializados, conforme prevê a lei 12.933/2012)
  • Arquibancada meia solidária: R$ 100,00 + um quilo de alimento não-perecível

Regras para meia-entrada (nos dois jogos)

  • ESTUDANTES - com apresentação da Carteira de identificação estudantil (CIE), emitida por detentores legais autorizados e entidades estaduais e municipais, diretórios centrais de estudantes, centros e diretórios acadêmicos, conforme modelo único nacionalmente padronizado junto com documento de identificação pessoal, contendo o nº do CPF.
  • IDOSOS – DE 60 a 65 ANOS - com apresentação de documento de identificação pessoal com foto, contendo o nº do CPF.
  • ADOLESCENTES DE 12 a 16 ANOS - com apresentação de documento de identificação pessoal com foto, contendo o nº do CPF. Entrada de menores no estádio somente é permitida com a apresentação do documento pessoal de identificação e acompanhado dos pais ou responsáveis, conforme portaria 039/2015 do Juizado da infância e Juventude.

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