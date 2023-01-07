Já estão à venda os ingressos para os jogos que Flamengo e Fluminense vão fazer no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pelo Campeonato Carioca. O rubro-negro vai encarar o Madureira no dia 18, às 19 horas, enquanto o tricolor enfrentará o mesmo adversário no dia 22, às 18 horas.
O mando de campo das duas partidas pertence ao Madureira, que negociou com uma empresa para que as partidas sejam realizadas no Espírito Santo.
Os ingressos estão à venda no site ingressosa.com. Para o jogo do Flamengo, o valor da entrada inteira custará R$ 400,00 em todos os setores do estádio. O site ainda cobra uma taxa de R$ 60,00 no ato da venda.
Ingressos para jogos de Flamengo e Fluminense no ES já estão à venda
O valor da meia-entrada será de R$ 200,00, com taxa de R$ 30,00. De acordo com o site, a meia é válida para estudantes, idosos e adolescentes de 12 a 16 anos (desde que acompanhados dos pais ou de um responsável). Também pagará meia-entrada quem levar um quilo de alimento não-perecível. Bebês de até um ano não pagam ingresso.
No caso do jogo do Fluminense, a entrada inteira custa R$ 200,00, acrescida de uma taxa de R$ 30,00. A meia está à venda por R$ 100,00, com taxa de R$ 15,00, e, como no jogo do Flamengo, também é válida para estudantes, idosos, adolescentes e para quem levar um quilo de alimento não perecível.
Confira os detalhes e as regras para a venda de ingressos abaixo.
SERVIÇO
- Madureira x Flamengo
- Local: Estádio Kleber Andrade (Cariacica)
- Quando: 18 de janeiro (quarta-feira)
- Horário: 19 horas
- INGRESSOS
- Venda online: www.ingressosa.com
- Valores para os Setores: A, B, C e D (todos para a torcida do Flamengo) e B1 (para o Madureira)
- Arquibancada inteira: R$ 400,00 + taxa de R$ 60,00
- Arquibancada meia: R$ 200,00 + taxa de R$ 30,00 (As meias entradas serão de acordo com o benefício da lei, limitados 40% dos ingressos comercializados, conforme prevê a lei 12.933/2012)
- Arquibancada meia solidária: R$ 200,00 + um quilo de alimento não-perecível
- Madureira x Fluminense
- Local: Estádio Kleber Andrade (Cariacica)
- Quando: 22 de janeiro (domingo)
- Horário: 18 horas
- INGRESSOS
- Venda online: www.ingressosa.com
- Valores para os setores: A, B, C e D (todos para a torcida do Fluminense) e B1 (para o Madureira)
- Arquibancada inteira: R$ 200,00 + taxa de R$ 30,00
- Arquibancada meia: R$ 100,00 + taxa de R$ 15,00 (As meias entradas serão de acordo com o benefício da lei, limitados 40% dos ingressos comercializados, conforme prevê a lei 12.933/2012)
- Arquibancada meia solidária: R$ 100,00 + um quilo de alimento não-perecível
Regras para meia-entrada (nos dois jogos)
- ESTUDANTES - com apresentação da Carteira de identificação estudantil (CIE), emitida por detentores legais autorizados e entidades estaduais e municipais, diretórios centrais de estudantes, centros e diretórios acadêmicos, conforme modelo único nacionalmente padronizado junto com documento de identificação pessoal, contendo o nº do CPF.
- IDOSOS – DE 60 a 65 ANOS - com apresentação de documento de identificação pessoal com foto, contendo o nº do CPF.
- ADOLESCENTES DE 12 a 16 ANOS - com apresentação de documento de identificação pessoal com foto, contendo o nº do CPF. Entrada de menores no estádio somente é permitida com a apresentação do documento pessoal de identificação e acompanhado dos pais ou responsáveis, conforme portaria 039/2015 do Juizado da infância e Juventude.