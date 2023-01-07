Estádio Kleber Andrade vai receber dois jogos do Campeonato Carioca Crédito: Ricardo Medeiros

Já estão à venda os ingressos para os jogos que Flamengo e Fluminense vão fazer no Estádio Kleber Andrade , em Cariacica, pelo Campeonato Carioca. O rubro-negro vai encarar o Madureira no dia 18, às 19 horas, enquanto o tricolor enfrentará o mesmo adversário no dia 22, às 18 horas.

O mando de campo das duas partidas pertence ao Madureira, que negociou com uma empresa para que as partidas sejam realizadas no Espírito Santo.

Os ingressos estão à venda no site ingressosa.com . Para o jogo do Flamengo, o valor da entrada inteira custará R$ 400,00 em todos os setores do estádio. O site ainda cobra uma taxa de R$ 60,00 no ato da venda.

Your browser does not support the audio element. Ingressos para jogos de Flamengo e Fluminense no ES já estão à venda

O valor da meia-entrada será de R$ 200,00, com taxa de R$ 30,00. De acordo com o site, a meia é válida para estudantes, idosos e adolescentes de 12 a 16 anos (desde que acompanhados dos pais ou de um responsável). Também pagará meia-entrada quem levar um quilo de alimento não-perecível. Bebês de até um ano não pagam ingresso.

No caso do jogo do Fluminense, a entrada inteira custa R$ 200,00, acrescida de uma taxa de R$ 30,00. A meia está à venda por R$ 100,00, com taxa de R$ 15,00, e, como no jogo do Flamengo, também é válida para estudantes, idosos, adolescentes e para quem levar um quilo de alimento não perecível.

Confira os detalhes e as regras para a venda de ingressos abaixo.

SERVIÇO

Divisão de setores do Estádio Kleber Andrade para o jogo entre Flamengo e Madureira, pelo Campeonato Carioca Crédito: Divulgação

Madureira x Flamengo

Local: Estádio Kleber Andrade (Cariacica)

Estádio Kleber Andrade (Cariacica) Quando: 18 de janeiro (quarta-feira)



18 de janeiro (quarta-feira) Horário: 19 horas

19 horas INGRESSOS



Venda online: www.ingressosa.com

www.ingressosa.com Valores para os Setores: A, B, C e D (todos para a torcida do Flamengo) e B1 (para o Madureira)



A, B, C e D (todos para a torcida do Flamengo) e B1 (para o Madureira) Arquibancada inteira: R$ 400,00 + taxa de R$ 60,00



R$ 400,00 + taxa de R$ 60,00 Arquibancada meia: R$ 200,00 + taxa de R$ 30,00 (As meias entradas serão de acordo com o benefício da lei, limitados 40% dos ingressos comercializados, conforme prevê a lei 12.933/2012)



R$ 200,00 + taxa de R$ 30,00 (As meias entradas serão de acordo com o benefício da lei, limitados 40% dos ingressos comercializados, conforme prevê a lei 12.933/2012) Arquibancada meia solidária: R$ 200,00 + um quilo de alimento não-perecível

Madureira x Fluminense

Local: Estádio Kleber Andrade (Cariacica)

Estádio Kleber Andrade (Cariacica) Quando : 22 de janeiro (domingo)

: 22 de janeiro (domingo) Horário: 18 horas

18 horas INGRESSOS

Venda online: www.ingressosa.com

www.ingressosa.com Valores para os setores: A, B, C e D (todos para a torcida do Fluminense) e B1 (para o Madureira)

A, B, C e D (todos para a torcida do Fluminense) e B1 (para o Madureira) Arquibancada inteira: R$ 200,00 + taxa de R$ 30,00

R$ 200,00 + taxa de R$ 30,00 Arquibancada meia: R$ 100,00 + taxa de R$ 15,00 (As meias entradas serão de acordo com o benefício da lei, limitados 40% dos ingressos comercializados, conforme prevê a lei 12.933/2012)

R$ 100,00 + taxa de R$ 15,00 (As meias entradas serão de acordo com o benefício da lei, limitados 40% dos ingressos comercializados, conforme prevê a lei 12.933/2012) Arquibancada meia solidária: R$ 100,00 + um quilo de alimento não-perecível

Regras para meia-entrada (nos dois jogos)