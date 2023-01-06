Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Felipão apoia Abel como possível técnico da seleção: 'Independe de nacionalidade'
Futebol

Felipão apoia Abel como possível técnico da seleção: 'Independe de nacionalidade'

Treinador do penta e da Copa de 2014, Felipão valorizou a possível ida do português Abel Ferreira para o comando da Seleção Brasileira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 jan 2023 às 10:26

Publicado em 06 de Janeiro de 2023 às 10:26

Felipão está mais uma vez na final da Libertadores
Felipão está mais uma vez na final da Libertadores Crédito: Gabriel Machado/Agif
Aposentado da carreira de treinador desde o final do ano passado e atual diretor técnico do Athletico-PR, Luiz Felipe Scolari gostaria de ver Abel Ferreira, do Palmeiras, no comando da Seleção Brasileira. Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, o último técnico a levar o Brasil ao título de uma Copa do Mundo disse não ver problema nenhum em ter um estrangeiro no comando da equipe pentacampeã.
"Se houver essa possibilidade, ficaria muito feliz em vê-lo na Seleção Brasileira. Só nós brasileiros somos bons para o Brasil? Não, não temos que ficar preservando cargos. Eu não gosto disso", afirmou Felipão. "Quero colocar a minha opinião para que todos saibam. Nós (treinadores) saímos do Brasil tantas vezes e tiramos lugar de tantos, não podemos querer agora cercear o direito de um estrangeiro trabalhar aqui. É bom? Traga, independe de nacionalidade", concluiu.

Veja Também

Atlético-MG apresenta Paulo Henrique: 'Oportunidade da vida'

Kaká diz lamentar, mas não justifica ausência em velório de Pelé

Gerson defende força do futebol brasileiro na volta ao Flamengo

Felipão já teve a experiência de ser o estrangeiro treinando uma seleção nacional. No caminho inverso ao qual Abel faria, o brasileiro treinou Portugal nos primeiros anos de ascensão de Cristiano Ronaldo e teve sucesso por lá. Assumiu a equipe em 2003, um ano depois do penta com o Brasil, e conseguiu levar os portugueses às semifinais da Copa do Mundo de 2006.
Os lusitanos foram derrotados pela França na semifinal e pela Alemanha na disputa do terceiro lugar, mas a quarta posição foi muito celebrada, até porque a seleção portuguesa não disputava uma semi de Mundial desde 1966, ano em que contava com o lendário Eusébio e terminou em terceiro lugar.
Além da proximidade com Portugal, Scolari tem em comum com Abel Ferreira o fato de também ser ídolo do Palmeiras. Antes dos dois títulos seguidos da Libertadores conquistados sob o comando do português, o time palmeirense levantou a tão desejada taça pela primeira vez em 1999, quando tinha o hoje multicampeão Felipão como treinador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Seleção brasileira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Confira simpatia poderosa com canela para ter mais coragem na vida
Imagem de destaque
Criança é resgatada na França após ficar trancada em van desde 2024
Imagem de destaque
Homem é executado em pizzaria lotada em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados