Gerson defende força do futebol brasileiro na volta ao Flamengo

Retorno de Gerson foi muito comemorado entre os flamenguistas Crédito: Reprodução / Redes Sociais

De volta ao Flamengo e oficialmente apresentado no Ninho do Urubu nesta quinta-feira (5), Gerson defendeu a força do futebol brasileiro após ouvir que a volta de jogadores europeus ao Brasil era um fracasso na carreira.

O jogador retorna ao Flamengo após cerca de um ano jogando no Olympique de Marselha, da França. No ato da apresentação, ele agradeceu pela nova oportunidade no time rubro-negro.

“Eu estou muito feliz em estar de volta a minha casa. Realmente era uma negociação muito difícil. Marcos Braz (vice de futebol) e Bruno Spindel (diretor de futebol) tiveram que ser incansáveis. Eu já estava ficando um pouco nervoso porque queria resolver logo, mas graças a Deus tudo aconteceu bem", afirmou.

Quando foi perguntado sobre um suposto fracasso no continente europeu, o jogador de 25 anos foi categórico.

“Falaram em frustração, né, e é uma coisa que eu acho que não teve. Fizemos grandes coisas lá. Em número de participações, foi o meu melhor momento na carreira. Classificamos para a Champions League. Eu não vejo frustração nenhuma. Fui bem, mas infelizmente não tive um bom convívio com o treinador que chegou (o croata Igor Tudor) e optei em seguir minha vida de uma outra forma. As pessoas que falaram sobre ‘fracasso’ não me acompanharam direito lá. Eu sei o que fiz", disse.

Por fim, Gerson exaltou a qualidade do futebol brasileiro e dos jogadores que atuam no país. Na opinião dele, há um erro de análise em relação à inferioridade em relação aos europeus.

"Nós mesmos, brasileiros, erramos muito nesse sentido, porque temos sempre os melhores jogadores e ajudamos muito os europeus indo para lá. Nós mesmos criticamos o nosso futebol e poderíamos fazer aqui um futebol de elite. E sempre se fala que voltar para o Brasil é um tiro no pé. Isso dá força para eles falarem mal do nosso futebol", finalizou.