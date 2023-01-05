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Coringa de volta!

Gerson defende força do futebol brasileiro na volta ao Flamengo

Jogador retrucou quando foi indagado sobre suposto fracasso na Europa e pediu valorização dos atletas do Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2023 às 16:46

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 16:46

Retorno de Gerson foi muito comemorado entre os flamenguistas
Retorno de Gerson foi muito comemorado entre os flamenguistas Crédito: Reprodução / Redes Sociais
De volta ao Flamengo e oficialmente apresentado no Ninho do Urubu nesta quinta-feira (5), Gerson defendeu a força do futebol brasileiro após ouvir que a volta de jogadores europeus ao Brasil era um fracasso na carreira.
O jogador retorna ao Flamengo após cerca de um ano jogando no Olympique de Marselha, da França. No ato da apresentação, ele agradeceu pela nova oportunidade no time rubro-negro.
“Eu estou muito feliz em estar de volta a minha casa. Realmente era uma negociação muito difícil. Marcos Braz (vice de futebol) e Bruno Spindel (diretor de futebol) tiveram que ser incansáveis. Eu já estava ficando um pouco nervoso porque queria resolver logo, mas graças a Deus tudo aconteceu bem", afirmou.
Quando foi perguntado sobre um suposto fracasso no continente europeu, o jogador de 25 anos foi categórico.
“Falaram em frustração, né, e é uma coisa que eu acho que não teve. Fizemos grandes coisas lá. Em número de participações, foi o meu melhor momento na carreira. Classificamos para a Champions League. Eu não vejo frustração nenhuma. Fui bem, mas infelizmente não tive um bom convívio com o treinador que chegou (o croata Igor Tudor) e optei em seguir minha vida de uma outra forma. As pessoas que falaram sobre ‘fracasso’ não me acompanharam direito lá. Eu sei o que fiz", disse.
Por fim, Gerson exaltou a qualidade do futebol brasileiro e dos jogadores que atuam no país. Na opinião dele, há um erro de análise em relação à inferioridade em relação aos europeus.
"Nós mesmos, brasileiros, erramos muito nesse sentido, porque temos sempre os melhores jogadores e ajudamos muito os europeus indo para lá. Nós mesmos criticamos o nosso futebol e poderíamos fazer aqui um futebol de elite. E sempre se fala que voltar para o Brasil é um tiro no pé. Isso dá força para eles falarem mal do nosso futebol", finalizou.
Na temporada 2023, Gerson ira vestir a camisa 20 do Flamengo, já que a camisa 8 ficará com Thiago Maia.

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