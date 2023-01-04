  • Rio renomeia rua que passa pelo Maracanã com homenagem a Pelé
Rei eterno

Rio renomeia rua que passa pelo Maracanã com homenagem a Pelé

Trecho faz parte do acesso ao estádio e tinha o nome de Avenida Presidente Castelo Branco, mais conhecida como Radial Oeste
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 jan 2023 às 17:14

Publicado em 04 de Janeiro de 2023 às 17:14

RIO DE JANEIRO - Depois de fazer uma enquete nas redes sociais para definir a homenagem, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, participou de uma cerimônia para renomear trecho da avenida que passa pelo Maracanã como "Rei Pelé".
Avenida que passa ao lado do estádio do Maracanã ganha o nome de Rei Pelé, no Rio de Janeiro
Avenida que passa ao lado do estádio do Maracanã ganha o nome de Rei Pelé Crédito: Maracanã/Twitter/Reprodução
O trecho faz parte do acesso ao Maracanã e tem o nome de Avenida Presidente Castelo Branco, mais conhecida como Radial Oeste.
O decreto foi publicado no Diário Oficial nesta quarta-feira (4). No texto, é destacada a importância histórica do estádio "templo do futebol brasileiro" e a relação com a história de Pelé, citando o 'Gol de Placa', o gol mil e as contribuições para o futebol e para a imagem do Brasil no mundo.
A placa não exibe a data de morte, substituída pelo símbolo do infinito.
Depois de anunciar que o nome seria apenas Avenida Pelé, o prefeito fez uma enquete no Twitter e o nome Avenida Rei Pelé recebeu 88% dos votos. Atualmente, a Avenida se chama Presidente Castelo Branco, que governou o Brasil entre 1964 e 1967, sendo o primeiro mandatário do Ditadura Militar.
A oficialização aconteceu nesta quarta (4) na descida da rampa da UERJ, que cai na frente do Maracanã. O trecho rebatizado foi apenas o mais próximo do Maracanã. Isso porque há uma lei que não permite a troca de nomes de ruas batizadas há mais de 20 anos sem que haja audiências públicas.
Pelé morreu na última quinta-feira (29), aos 82 anos. Segundo o atestado de óbito registrado em um cartório de São Paulo, o Rei do Futebol morreu por quatro causas: insuficiência renal, insuficiência cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon.

