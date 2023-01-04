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Data definida

Fifa marca o sorteio do Mundial de Clubes para 13 de janeiro

Com a participação do Flamengo, competição será disputada de 1° a 11 de fevereiro, no Marrocos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 jan 2023 às 16:00

Publicado em 04 de Janeiro de 2023 às 16:00

SÃO PAULO - A Fifa confirmou nesta quarta-feira (4) que o Mundial de Clubes 2022 será disputado entre os dias 1º e 11 de fevereiro, no Marrocos, ainda sem detalhar as cidades nas quais as partidas serão realizadas. A entidade também informou que marcou para o dia 13 de janeiro o sorteio do chaveamento do torneio, que terá a participação de Flamengo e Real Madrid. Ambos entram direto nas semifinais, marcadas para os dias 7 e 8, mas ainda não foi definida a data específica em que cada um joga.
Jogadores do Flamengo levantam o troféu da Libertadores
Jogadores do Flamengo levantam o troféu da Libertadores Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo
O Mundial começou em 1ª de fevereiro, quando o time egípcio Al-Ahly, representante da África, e a equipe australiana Auckland City, campeã da Liga dos Campeões da Oceania, se enfrentaram na fase preliminar. Aquele que se classificar avança para a segunda fase. A partir daí, os confrontos dependem do resultado do chaveamento. Os dois jogos da segunda fase serão disputados no dia 4 de fevereiro.
Al Hilal, Seattle Sounders e Al Wydad já estão garantidos nesta etapa. O Al Wydad, do Marrocos, é o atual campeão da Liga dos Campeões da África, mas entrou no Mundial como representante do país-sede, por isso o vice-campeão africano Al-Ahly também entrou no Mundial. O Al Hilal, da Arábia Saudita, representa a Ásia, pois foi campeão da Liga dos Campeões do continente em 2021 — a edição 2022 termina apenas em maio. Já o Seattle Sounders, dos EUA, é o campeão da Liga dos Campeões da Concacaf.
Os dois times que passarem da segunda fase serão os adversários de Flamengo e Real Madrid nas semifinais marcadas para 7 e 8 de fevereiro. Tanto a disputa quanto o terceiro lugar serão disputados no dia 11. A diretoria do Flamengo informou, na terça-feira (3), durante a apresentação do técnico Vítor Pereira, que planeja viajar para o Marrocos no dia 2 de fevereiro. A expectativa é que o time jogue em Rabat ou Tânger.
Confira as datas do Mundial de Clubes:
  • 1º de fevereiro - Fase preliminar (Al Ahly x Auckland City)
  • 4 de fevereiro - Jogos 1 e 2 da segunda fase
  • 7 de fevereiro - Semifinal 1 (Real Madrid ou Flamengo x classificado da segunda fase)
  • 8 de fevereiro - Semifinal 2 (Real Madrid ou Flamengo x classificado da segunda fase)
  • 11 de fevereiro - Disputa do terceiro lugar e Final

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