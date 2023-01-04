Ana Moser diz que prioridade será esporte para todos e não alto rendimento

BRASÍLIA - Medalhista olímpica nos Jogos de Atlanta-1996, Ana Moser tomou posse nesta quarta-feira (4) como ministra do Esporte e prometeu implementar uma política de esporte para todos.

"[Vamos] fazer uma revolução e inverter a lógica que sempre colocou como prioridade o alto rendimento, o topo da pirâmide de uma estrutura que deveria ser garantidora do esporte para todos, como previsto na Constituição ", afirmou.

Ana Moser prometeu fazer uma revolução na política de esportes do país Crédito: Instagram/Reprodução

"Já ouvimos esse discurso milhares de vezes, mas dessa vez a janela de oportunidade é única, porque há entendimento com o presidente Lula . Diria mesmo que é um milagre que aconteceu nessa área, para quem defende o esporte como direito de todos. Não seria eu nessa cadeira se não fosse essa a intenção", disse.

Ela também anunciou os nomes que vão ocupar postos na pasta: Marta Sobral, ex-jogadora de basquete, para a secretaria de alto rendimento; Jorge Luis Ferrarezi, ex-vereador de São Bernardo, para secretaria de futebol e torcida; e Diogo Silva, ex-lutador de taekwondo, que ainda não teve seu papel detalhado pela ministra.

A ministra admite, no entanto, que o orçamento da pasta é insuficiente para promover todas as mudanças que ela pretende implementar — cerca de R$ 2 bilhões, valor já bem mais alto que os menos de R$ 200 milhões propostos inicialmente pelo governo de Jair Bolsonaro (PL). A saída será buscar parcerias com outras instâncias.

"Não vamos fazer atendimento em esporte com o orçamento do ministério. O orçamento do ministério é para fazer política, para desenhar política, sensibilizar outras pastas e incrementar os atendimentos de educação, de saúde, no esporte, áreas que tem orçamento muito maior", afirmou.

Moser é a primeira mulher ministra do Esporte do Brasil e o primeiro nome a chefiar a pasta em um governo petista que não é ligado diretamente a um partido político. Desde o primeiro governo Lula, a pasta foi ocupada por integrantes do próprio PT, do PC do B e também já ficou nas mãos do PRB (hoje, Republicanos).

Nas quadras, Moser foi bronze nas Olimpíadas de Atlanta (1996) — a primeira medalha olímpica do vôlei feminino brasileiro. Aposentou-se três anos depois e passou a se dedicar a projetos sociais.

Fundou o Instituto Esporte e Educação e, mais recentemente, dirigiu a organização Atletas Pelo Brasil. À frente da entidade, a ex-jogadora de vôlei foi uma das articuladoras da sociedade civil em prol da Lei Geral do Esporte e do Plano Nacional do Desporto. Na equipe de transição do governo Lula, Moser integrou o grupo de trabalho do esporte.

A atuação com foco no aspecto educacional, de saúde e social da prática esportiva contrasta com a marca dos primeiros governos petistas, os megaecentos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas do Rio, que depois acabaram criticados por seu legado inócuo.

Segundo ela, inclusive, foi um pedido de Lula que sua gestão foque no esporte para todos. "Esse esporte presente na vida das pessoas, o esporte de cada um em diferentes fases da vida. É esse esporte que ele quer", afirmou à Folha de S.Paulo no dia de seu anúncio oficial para a pasta.

Foi esse perfil — que mistura a experiência como atleta de alto rendimento com a gestão social —, dizem pessoas do setor, que a cacifou para o cargo. Ela é vista com bons olhos por ONGs, atletas e também por confederações, e o anúncio deverá acontecer nesta semana, junto com o restante dos ministros do futuro governo.

Um dos principais desafios da futura ministra será reconduzir a pasta ao status de ministério — o Esporte foi rebaixado a secretaria especial pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).