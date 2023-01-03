Servidores da Prefeitura de Vila Velha limpam o Parque da Prainha após a saída de bolsonaristas Crédito: Fernando Madeira

Prefeitura de Vila Velha também terá de tratar o solo e replantar mais de 6 mil metros quadrados de grama para devolver o parque para a população. Esse serviço de recuperação deve levar mais 60 dias. Mas, afinal, quem vai pagar essa conta? Segundo a prefeitura, o cálculo do custo dessa operação está sendo feito a pedido do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) . As planilhas serão encaminhadas ao órgão em cinco dias.

O secretário de Serviços Urbanos de Vila Velha, Rogério Mattos, explicou que todo o lixo será pesado e todas as despesas com a limpeza e revitalização da área serão calculadas. "Estamos fazendo o levantamento a pedido do Ministério Público e calculando o custo para o município. Nos compete fazer a planilha e encaminhar às autoridades", explicou.

Your browser does not support the audio element. Prejuízo por destruição na Prainha deve ser cobrado de líderes de atos

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Cível de Vila Velha, informou que solicitou à Prefeitura de Vila Velha que comunique, no prazo de cinco dias úteis, as providências adotadas para limpeza da Prainha , inclusive apresentando levantamento do gasto despendido pelo poder público, após a saída dos manifestantes que ocupavam o local.

Questionada sobre de quem cobrará os prejuízos, a Prefeitura de Vila Velha informou que isso será definido após o levantamento das despesas. O MPES investiga lideranças por trás da organização e do financiamento dos atos, que poderão ter que arcar com os gastos do município.

O que será calculado

Custo dos caminhões usados para a retirada dos entulhos (a reportagem flagrou pelo menos cinco carregamentos);

Custo do processamentos do lixo gerado, calculado em cima do peso em toneladas;

Processamento do solo antes do replantio da grama, o que gera custos, inclusive de mão de obra;

Plantio de 6 mil metros quadrados de grama.

MPES já havia pedido liberação das ruas

Questionada sobre o motivo de só ter começado a limpeza do local agora, mais de um mês depois do pedido do MP, a administração municipal informou que a postura foi adotada para não haver enfrentamento com manifestantes. E ressaltou ainda que recomendações foram atendidas, como o ordenamento do trânsito, acrescentando que não houve prejuízo para a circulação dos moradores e manifestantes.

O secretário de Serviços Urbanos, Rogério Mattos, informou que garis da prefeitura chegaram a ser ameaçados pelos manifestantes que ficavam no local e a situação chegou a ser registrada em boletim de ocorrência.

Mesmo com a saída da maior parte dos manifestantes da área do parque da Prainha, um grupo ainda permanece em frente à entrada do 38° Batalhão de Infantaria.