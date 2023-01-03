Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atos antidemocráticos

Prejuízo por destruição na Prainha deve ser cobrado de líderes de atos

Cálculo das despesas para recuperação da área será feito pela Prefeitura de Vila Velha e enviado ao Ministério Público Estadual
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

03 jan 2023 às 20:00

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 20:00

Prefeitura de Vila Velha limpa o Parque da Prainha e avalia estragos após saída de bolsonaristas
Servidores da Prefeitura de Vila Velha limpam o Parque da Prainha após a saída de bolsonaristas Crédito: Fernando Madeira
Após a maior parte dos manifestantes bolsonaristas desocuparem a área do parque da Prainha, em Vila Velha, a prefeitura começou a fazer a limpeza para reestruturar a área na tarde de terça-feira (3). O trabalho consistiu na retirada de paletes, madeira, barraca e limpeza de toda a área, o que exigiu muitas viagens de caminhões para transportar o material. 
Prefeitura de Vila Velha também terá de tratar o solo e replantar mais de 6 mil metros quadrados de grama para devolver o parque para a população. Esse serviço de recuperação deve levar mais 60 dias. Mas, afinal, quem vai pagar essa conta? Segundo a prefeitura, o cálculo do custo dessa operação está sendo feito a pedido do Ministério Público do Espírito Santo (MPES). As planilhas serão encaminhadas ao órgão em cinco dias.

Veja Também

Moradores e comerciantes da Prainha alegam prejuízos com ato bolsonarista

O secretário de Serviços Urbanos de Vila Velha, Rogério Mattos, explicou que todo o lixo será pesado e todas as despesas com a limpeza e revitalização da área serão calculadas. "Estamos fazendo o levantamento a pedido do Ministério Público e calculando o custo para o município. Nos compete fazer a planilha e encaminhar às autoridades", explicou.
Prejuízo por destruição na Prainha deve ser cobrado de líderes de atos
O Ministério Público do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Cível de Vila Velha, informou que solicitou à Prefeitura de Vila Velha que comunique, no prazo de cinco dias úteis, as providências adotadas para limpeza da Prainha, inclusive apresentando levantamento do gasto despendido pelo poder público, após a saída dos manifestantes que ocupavam o local.
Questionada sobre de quem cobrará os prejuízos, a Prefeitura de Vila Velha informou que isso será definido após o levantamento das despesas.  O MPES investiga lideranças por trás da organização e do financiamento dos atos, que poderão ter que arcar com os gastos do município.

O que será calculado

  • Custo dos caminhões usados para a retirada dos entulhos (a reportagem flagrou pelo menos cinco carregamentos);
  • Custo do processamentos do lixo gerado, calculado em cima do peso em toneladas;
  • Processamento do solo antes do replantio da grama, o que gera custos, inclusive de mão de obra;
  • Plantio de 6 mil metros quadrados de grama.

MPES já havia pedido liberação das ruas

Ministério Público já tinha se manifestado a respeito dos atos bolsonaristas no início de novembro, logo após o início da ocupação da Prainha. O órgão pedia, em uma notificação recomendatória, que a prefeitura tomasse providências para desobstruir as vias públicas, calçadas e os demais espaços públicos no sítio histórico, bem como coibisse o estacionamento irregular e adotasse medidas contra poluição sonora. 
Questionada sobre o motivo de só ter começado a limpeza do local agora, mais de um mês depois do pedido do MP, a administração municipal informou que a postura foi adotada para não haver enfrentamento com manifestantes. E ressaltou ainda que recomendações foram atendidas, como o ordenamento do trânsito, acrescentando que não houve prejuízo para a circulação dos moradores e manifestantes.
O secretário de Serviços Urbanos, Rogério Mattos, informou que garis da prefeitura chegaram a ser ameaçados pelos manifestantes que ficavam no local e a situação chegou a ser registrada em boletim de ocorrência. 
Mesmo com a saída da maior parte dos manifestantes da área do parque da Prainha, um grupo ainda permanece em frente à entrada do 38° Batalhão de Infantaria. 

Limpeza na Prainha

Veja Também

Bolsonaristas começam a deixar acampamento em frente ao quartel na Prainha

MPES investiga contratação de manifestantes para participar de ato na Prainha

Dois alvos de operação da PF lideram atos antidemocráticos na Prainha, diz MPES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vila Velha Vila Velha Sítio Histórico da Prainha Núcleo ag Atos Antidemocráticos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados