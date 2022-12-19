Luciana Andrade, procuradora-chefe do MPES Crédito: Carlos Alberto Silva

Depois da megaoperação realizada na última semana por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), que analisou representação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) sobre o envolvimento de suspeitos em milícias digitais e organização de atos antidemocráticos no Espírito Santo, a procurador-geral de Justiça, Luciana Andrade, afirmou que está sendo apurada a contratação de pessoas para ficarem em frente ao 38º Batalhão de Infantaria do Exército, na Prainha, Vila Velha. No local, estão concentrados manifestantes inconformados com a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições 2022.

Desde que saiu o resultado das urnas, no dia 30 de outubro, algumas pessoas permanecem acampadas em frente ao quartel do Exército, algumas até dormem lá. Os manifestantes, inclusive, deram apoio a um dos presos na operação realizada pela Polícia Federal, o pastor Fabiano Oliveira, detido nesta segunda-feira (19) nas redondezas do 38º BI

"Chegou ao nosso conhecimento que pessoas têm pedido demissão dos seus empregos para serem contratadas pelo movimento. Então, a gente está apurando isso", ressaltou a chefe do MPES, após a cerimônia de diplomação dos eleitos realizada nesta segunda-feira (19), na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).

Your browser does not support the audio element. MPES investiga contratação de manifestantes para participar de ato na Prainha

Ela não deu mais detalhes sobre o assunto, pois disse que ainda está sob investigação, mas frisou que seria mais do que apenas o pagamento de lanches.

Luciana Andrade acrescentou que há apurações em andamento no próprio MPES, na Polícia Civil e na Polícia Federal relacionadas às manifestações bolsonaristas, que incluem a busca de informações sobre quem está financiando os atos e quem são os responsáveis por organizá-los.

Milícias digitais e fake news

Além das 11 pessoas e uma empresa que foram alvos de mandados de busca e apreensão por determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes, na última quinta-feira (15), outras pessoas também estão sendo investigadas por integrar milícias digitais e movimentos antidemocráticos. Contudo, a procuradora-chefe do MPES não revelou quantas pessoas estão sob investigação e quais seriam a atuação delas.

Ela esclareceu que o MPES foi uma das instituições notificadas pelo ministro Alexandre de Moraes para fazer cumprir inicialmente a ordem de desobstrução das estradas e vias públicas e depois de movimentos como o que ocorre em frente ao 38º BI, na Prainha. Nesse caso, ela frisou que o Ministério Público atuou para defender a ordem jurídica e abriu uma ação para monitorar o movimento.

A Prefeitura de Vila Velha foi notificada para retirada das pessoas do local, mas Luciana disse que os agentes municipais relataram dificuldades em cumprir a ordem até o momento, pois há crianças e idosos também participando.

"O município tem trazido pra nós a percepção da dificuldade de cumprir na plenitude o seu poder de postura de polícia municipal se não tiver apoio das polícias. Percebemos que, por conta das chuvas, da Copa do Mundo, houve uma diminuição daquela movimentação. Então, a gente depende também que essas forças municipais se articulem para que o dano a essas pessoas não seja maior. A ideia é que vá dissipando esse movimento", destacou.

Em relação às críticas das defesas dos investigados de que o direito à liberdade de expressão estaria sendo ferido, especialmente daqueles que ocupam cargos públicos, como os deputados estaduais Capitão Assumção (PL) e Carlos Von (DC) — eles estão usando tornozeleira eletrônica por determinação do STF — e o vereador de Vitória Armandinho Fontoura (Podemos), a procuradora-chefe do MPES disse que muitas pessoas estão confundindo liberdade de expressão com a prática de ilícitos e que há limite também na liberdade de expressão.