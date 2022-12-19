Deputado estadual Capitão Assumção Crédito: Ana Salles/Ales

Your browser does not support the audio element. Capitão Assumção descumpre ordem do STF e faz postagem em rede social

Contrariando a decisão judicial que o impede de utilizar as redes sociais, o deputado estadual Capitão Assumção (PL) fez uma postagem em sua página do Twitter na manhã desta segunda-feira (19). Ele comentou a prisão do pastor Fabiano Oliveira, preso nesta madrugada, em frente ao 38º Batalhão de Infantaria do Exército, na Prainha, em Vila Velha, pela Polícia Federal. O parlamentar pode ser multado em R$ 20 mil.

O deputado está desde a quinta-feira (15) usando uma tornozeleira eletrônica, por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Ele é um dos alvos de uma megaoperação da Polícia Federal que investiga indivíduos suspeitos de organizar e financiar atos antidemocráticos contra as eleições e de formar milícias digitais para atacar o STF e outras instituições democráticas.

No caso de Assumção, assim como do deputado estadual Carlos Von (DC), que também é investigado, o ministro do STF determinou a aplicação de medidas cautelares. São elas:

Uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de deixar o estado;

Proibição de uso de redes sociais ainda que por interpostas pessoas ;



Proibição de concessão de entrevistas de qualquer natureza;



Proibição de participação em qualquer evento público em todo o território nacional.

Em caso de descumprimento, há previsão de multa diária de R$ 20 mil.

Questionado sobre o episódio, o STF informou somente que o processo em questão é sigiloso. O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e a Polícia Federal também foram demandados, mas ainda não se manifestaram.