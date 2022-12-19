Vídeo mostra momento em que pastor bolsonarista alvo de operação da PF é preso no ES

Um vídeo gravado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) mostra o momento em que a Polícia Federal prendeu o pastor Fabiano Oliveira, na madrugada desta segunda-feira (19). A prisão ocorreu na frente do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, na Prainha, onde o grupo de manifestantes se concentra desde 1º de novembro, insatisfeito com o resultado das eleições.
A informação sobre a prisão foi confirmada pelo superintendente da PF no Espírito Santo, Eugênio Ricas, à reportagem de A Gazeta. "Ele foi preso pela Polícia Federal, sem resistência, encaminhado ao DML (Departamento Médico Legal) e entregue ao sistema prisional", informou Ricas. Por telefone, o superintendente explicou que a prisão ocorreu nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira.
Às 9h38, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que Fabiano Oliveira deu entrada no Centro de Detenção Provisória de Viana II.
Com a prisão do pastor Fabiano, apontado como líder do grupo Soberanos da Pátria, apenas o radialista e suplente de deputado estadual Maxcione Pitangui (PTB) está foragido, segundo Eugênio Ricas.
O pastor e Pitangui são alvos do mandado de prisão expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes na quinta-feira (15). Eles são apontados como líderes dos atos antidemocráticos na frente do 38º Batalhão. A informação consta no inquérito feito pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado (PGE) e apresentado ao STF.
A procuradoria aponta ainda o pastor Fabiano como uma das lideranças dos “movimentos criminosos e antidemocráticos que atacam o sistema eleitoral”. Nas redes sociais, ele se identifica como líder de dois grupos de extrema-direita, o B22 e o Soberanos da Pátria.