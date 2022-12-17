TRE-ES manda Câmara de Vitória dar posse ao suplente de Gilvan da Federal

O vereador de Vitória Gilvan da Federal trocou o Patriota pelo PL em março de 2022 Crédito: Divulgação/ Câmara de Vitória

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) expediu ofício à Câmara de Vitória para que dê posse ao suplente do vereador Gilvan da Federal (PL), em razão da decisão que o condenou à perda do cargo por infidelidade partidária contra o Patriota, partido pelo qual ele foi eleito em 2020. O julgamento foi concluído na última segunda-feira (12) e a condenação ocorreu por unanimidade.

De acordo com informações do TRE-ES, o ofício foi expedido na última quinta-feira (15), mesmo dia em que a Câmara tomou ciência da decisão. O acórdão da Corte Eleitoral, no entanto, só foi publicado no Diário Eletrônico do TRE-ES nesta sexta-feira (16). Com isso, o vereador ainda pode entrar com recurso para tentar continuar no cargo enquanto o pedido não for julgado.

O primeiro suplente de Gilvan é Leonardo Monjardim (Patriota), servidor comissionado da Câmara de Vila Velha desde janeiro de 2021 e ex-assessor parlamentar na Câmara de Vitória. Ele foi um dos autores da ação que resultou na perda do mandato de Gilvan, juntamente com a direção estadual do Patriota.

O advogado de Gilvan nesse processo, Felipe Osório, afirmou que vai protocolar um recurso na segunda-feira (19) direcionado ao próprio TRE-ES contra a cassação do vereador. Em relação aos efeitos desse recurso, se automaticamente impediria a Câmara de Vitória de dar posse ao suplente, o advogado alegou que ainda há dúvidas.

"Esse entendimento (de efeito suspensivo automático do recurso) não é pacífico. Alguns entendem que o protocolo do recurso suspende os efeitos da decisão. Outros entendem que tem de haver uma decisão dando o efeito suspensivo. Vamos colocar uma preliminar no recurso pedindo que seja dado o efeito suspensivo", esclareceu o advogado.

Dessa forma, somente depois da manifestação do TRE-ES sobre o recurso vai ser possível confirmar se o vereador deve sair imediatamente do cargo ou se poderá continuar até que haja a análise do novo pedido.

A Câmara de Vitória foi demandada por e-mail para se manifestar a respeito da notificação da decisão do Tribunal Regional Eleitoral e se está preparando a posse do suplente, mas ainda não deu retorno.

Entenda o caso

Gilvan está filiado ao PL desde o dia 31 de março deste ano e a tese da defesa dele era de que a desfiliação se deu por grave discriminação pessoal, mudança substancial e desvio do programa partidário por parte do Patriota, o que lhe daria justa causa para a desfiliação partidária.

As alegações do vereador foram refutadas pelos membros do TRE-ES, que consideraram que as situações apresentadas por Gilvan “não se enquadram como grave discriminação pessoal e também não restou delineada a mudança substancial e desvio do programa partidário por parte dos dirigentes do Patriota para desfiliação sem perda do cargo eletivo”.