Dois ex-secretários estaduais vão voltar ao governo do Estado do Espírito Santo. O governador reeleito Renato Casagrande (PSB) anunciou pelas redes sociais, nesta sexta-feira (16), que o ex-secretário estadual da Segurança Pública André Garcia vai assumir a Secretaria de Justiça a partir de janeiro de 2023. Já o ex-secretário Enio Bergoli vai voltar a comandar a pasta da Agricultura.
O nome de Bergoli, que já foi titular da Agricultura no primeiro governo Casagrande (2011-2014) e atualmente comanda a Secretaria de Serviços da Serra, ganhou força nos últimos dias como aval do vice-governador eleito, Ricardo Ferraço (PSDB), conforme antecipou o colunista Abdo Filho. Ferraço vai atuar como uma espécie de supersecretário e, além de comandar a pasta de Desenvolvimento, terá uma atuação próxima aos secretários de Agricultura e Meio Ambiente.
Na última terça-feira (13), outros três nomes que compõem o núcleo forte do governo Casagrande atualmente foram anunciados para a próxima gestão: o chefe da Casa Civil, Davi Diniz; a chefe de Gabinete, Valésia Perozini (PSB); e a superintendente estadual de Comunicação, Flavia Mignoni.
Casagrande anuncia André Garcia e Enio Bergoli como secretários do novo governo
Além desses três, outros quatro nomes da equipe atual já foram confirmados no próximo governo. Dois deles também ficam no mesmo cargo: o secretário da Fazenda, Marcelo Altoé; e o procurador-geral do Estado, Jasson Amaral. Os outros dois trocam de pastas: Álvaro Duboc, atual secretário de Governo, vai assumir a Secretaria de Economia e Planejamento (SEP). Já Maria Emanuela Pedroso deixa a SEP para ser secretária de Governo a partir de janeiro de 2023.
Perfis
Enio Bergoli é engenheiro agrônomo e servidor de carreira do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Ele já atuou em diversos cargos do governo estadual, tanto em gestões do atual governador, como do ex-governador Paulo Hartung (sem partido).
Ele presidiu o Incaper de dezembro de 2003 e abril de 2008, quando Hartung era o governador, Ricardo Ferraço era secretário estadual da Agricultura (2003 a 2007) e vice-governador (2007 a 2010). Em outubro de 2009, ele assumiu o comando da pasta da Agricultura, cargo em que permaneceu durante todo o primeiro mandato de Casagrande, até dezembro de 2014.
O engenheiro agrônomo ainda comandou o DER-ES de agosto de 2016 e agosto de 2018, no terceiro mandato de Paulo Hartung. Depois disso, Bergoli prestou serviços de consultoria na iniciativa privada até janeiro de 2021, quando assumiu o cargo atual, de secretário municipal de Serviços da Serra.
Procurador do Estado de Pernambuco licenciado, André de Albuquerque Garcia é o nome que esteve à frente da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) por mais tempo durante as gestões de Hartung e Casagrande. Ele assumiu a pasta pela primeira vez em fevereiro de 2010, depois da saída do ex-secretário Rodney Miranda (Republicanos) para concorrer ao cargo de deputado estadual.
Em 2011, com Casagrande à frente do Palácio Anchieta, Garcia foi deslocado para a Secretaria de Ações Estratégicas. Ele acumulou a pasta com a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) por mais de um mês até assumir efetivamente o comando da Sejus, em outubro de 2012.
Em março de 2013, ele deixou a pasta da Justiça e voltou a comandar a de Segurança Pública, com a saída do ex-desembargador federal Henrique Herkenhoff. Garcia permaneceu à frente da pasta até o final do governo Casagrande e durante quase todo o terceiro mandato de Hartung. Ele deixou a Sesp em 2018 para concorrer ao cargo de deputado estadual pelo MDB, mas não foi bem sucedido nas urnas.
André Garcia é mestre em Direito Processual pela Universidade Católica de Pernambuco e doutorando em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV). Ele já foi professor de Direito Constitucional e de Direito Processual Constitucional da Universidade Salgado de Oliveira e da Faculdade Marista do Recife. Também atuou como secretário-executivo de Defesa Social de Pernambuco (2006).