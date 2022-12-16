André Garcia e Enio Bergoli estarão de volta ao governo do Estado Crédito: Fernando Madeira e Leonardo Duarte

Dois ex-secretários estaduais vão voltar ao governo do Estado do Espírito Santo. O governador reeleito Renato Casagrande (PSB) anunciou pelas redes sociais, nesta sexta-feira (16), que o ex-secretário estadual da Segurança Pública André Garcia vai assumir a Secretaria de Justiça a partir de janeiro de 2023. Já o ex-secretário Enio Bergoli vai voltar a comandar a pasta da Agricultura.

Anuncio a definição do comando de mais duas pastas para a nossa próxima gestão. O Secretário de Agricultura será Enio Bergoli e a Secretaria de Justiça será comandada por André Garcia. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) December 16, 2022

Your browser does not support the audio element. Casagrande anuncia André Garcia e Enio Bergoli como secretários do novo governo

Perfis

Enio Bergoli já comandou a Secretaria Estadual da Agricultura de 2009 a 2014 Crédito: Leonardo Duarte/Secom-ES

Enio Bergoli é engenheiro agrônomo e servidor de carreira do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Ele já atuou em diversos cargos do governo estadual, tanto em gestões do atual governador, como do ex-governador Paulo Hartung (sem partido).

Ele presidiu o Incaper de dezembro de 2003 e abril de 2008, quando Hartung era o governador, Ricardo Ferraço era secretário estadual da Agricultura (2003 a 2007) e vice-governador (2007 a 2010). Em outubro de 2009, ele assumiu o comando da pasta da Agricultura, cargo em que permaneceu durante todo o primeiro mandato de Casagrande, até dezembro de 2014.

O engenheiro agrônomo ainda comandou o DER-ES de agosto de 2016 e agosto de 2018, no terceiro mandato de Paulo Hartung. Depois disso, Bergoli prestou serviços de consultoria na iniciativa privada até janeiro de 2021, quando assumiu o cargo atual, de secretário municipal de Serviços da Serra.

André Garcia foi secretário da Segurança Pública do ES em 2010 e de 2013 a 2018; ele comandou a Sejus por cinco meses, entre 2012 e 2013 Crédito: Fernando Madeira

Procurador do Estado de Pernambuco licenciado, André de Albuquerque Garcia é o nome que esteve à frente da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) por mais tempo durante as gestões de Hartung e Casagrande. Ele assumiu a pasta pela primeira vez em fevereiro de 2010, depois da saída do ex-secretário Rodney Miranda (Republicanos) para concorrer ao cargo de deputado estadual.

Em 2011, com Casagrande à frente do Palácio Anchieta, Garcia foi deslocado para a Secretaria de Ações Estratégicas. Ele acumulou a pasta com a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) por mais de um mês até assumir efetivamente o comando da Sejus, em outubro de 2012.

Em março de 2013, ele deixou a pasta da Justiça e voltou a comandar a de Segurança Pública, com a saída do ex-desembargador federal Henrique Herkenhoff. Garcia permaneceu à frente da pasta até o final do governo Casagrande e durante quase todo o terceiro mandato de Hartung. Ele deixou a Sesp em 2018 para concorrer ao cargo de deputado estadual pelo MDB, mas não foi bem sucedido nas urnas.